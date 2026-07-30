Premios Grammy RESPONDEN ante la decisión de BTS de no presentar su música para la edición 2027

Este miércoles amanecimos con la noticia de que la agrupación furor de KPop BTS se habría “bajado” de los Grammy para la edición 2027 como protesta donde los 7 integrantes fijaron su postura ante la Academia de Grabación, dejando en shock a toda la industria de la música.

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Si bien, esta decisión ha sido bastante aplaudida por algunos colegas y ha dividido a fanáticos de la música, no tardó mucho tiempo para que la Academia de Grabación (Los Grammy) respondieron sobre la polémica que ha salido en las últimas horas.

¿Qué dijeron los Grammy sobre BTS?

La tarde de este miércoles, Harvey Mason Jr., el director ejecutivo de los premios Grammy lanzó un comunicado expresando su sentir tras esta polémica decisión, donde dijo lo siguiente:

“Me entristece saber que BTS ha decidido no participar en el proceso de los Premios Grammy este año, pero como creador musical, entiendo y respeto su decisión”, donde también se esforzó por aclarar que el lanzamiento de la Categoría a “Mejor Pop Asiático” no tenía la intención de marginar a los artistas".

“Quiero aclarar algo que parece estar perdiéndose en la conversación. La categoría de Pop Asiático se creó para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento del arte pop proveniente de Asia. El espíritu de esta nueva categoría es destacar a estos importantes artistas. Más categorías significan que se reconoce el trabajo de más artistas. Nunca se trata de dividir, sino de ampliar quiénes son reconocidos por nuestros 15.000 votantes de los Grammy.”

¿Por qué BTS no estará en los Grammy’s 2027?

BTS decidió retirar oficialmente su música de los Premios Grammy 2027 como protesta contra la segregación idiomática y regional, donde los integrantes señalaron lo siguiente:

“Hemos decidido no presentar nuestra candidatura a los premios Grammy este año. Esperamos que nuestra música se escuche y se aprecie por lo que es, sin divisiones regionales ni lingüísticas. Agradecemos al ARMY y a todos los que siempre nos han apoyado”.

