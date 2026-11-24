Es oficial, Tecate Pa’l Norte 2027 ha dado a conocer su line up, el cual incluye artistas de talla internacional por lo que los amantes de la música ya tienen altas expectativas. Ahora bien, si piensas asistir a este festival, te presentamos las características de cada una de las entradas que podrás adquirir ya que cada una de ellas cuenta con beneficios distintos.

Tecate Pa’l Norte 2027: ¿Cuál es la diferencia entre el boleto General, General Plus, Ascendente y VIP?

La 15.ª edición de Tecate Pa’l Norte 2027 empieza a calentar motores para llevarse a cabo. Podrás adquirir distintos tipos de entradas por lo que a continuación te compartimos todas las especificaciones de cada boleto. Es importante decir que el boleto que te conviene comprar dependerá de tu presupuesto y necesidades principales.

Tecate Pa’l Norte 2027 Boleto General

Incluye acceso completo al festival con todas las amenidades básicas, acceso al festival y sus 8 escenarios, 35 horas de música, zona de hidratación gratuita, renta de lockers, asistencia médica, más de 150 bandas, más de 50 opciones gastronomicas, callejón del postre y cajeros automaticos.

Tecate Pa’l Norte 2027 Boleto General Plus

Incluye acceso general con beneficios adicionales y comodidades mejoradas así como los beneficios de la zona general y acceso a baños exclusivos de zona general.

Tecate Pa’l Norte 2027 Boleto General Ascendente

Esta entrada incluye experiencia premium con acceso a zonas exclusivas, beneficios de zona general, área de mesas comunes, zonas de descanso, baños exclusivos en tu zona, barra de bebidas exclusivas, y circuito cerrado a escenario principal.

Tecate Pa’l Norte 2027 Boleto VIP

Si adquieres este boleto tendrás la experiencia más exclusiva con todos los servicios premium incluidos. Contarás con beneficios de zona general, área de mesas comunes, zonas de descanso, acceso a las diferentes zonas VIP, guardarropa, baños exclusivos de tu zona, barra de bebidas exclusivas, circuito cerrado a escenario principal, pit lateral con vista a escenarios principales y servicio de consejería. Ahora bien, los precios de los boletos han sido los siguientes aunque cabe recalcar que los precios de los boletos cambian conforme avanzan las fases de venta. La próxima venta se llevará a cabo el próximo martes 01 de diciembre a las 2:00 pm a través de Ticketmaster.

Abono General: $4,820 pesos mexicanos

$4,820 pesos mexicanos A bono General Plus: $5,975 pesos mexicanos

$5,975 pesos mexicanos Abono Escendente: $7,480 pesos mexicanos

$7,480 pesos mexicanos Abono VIP: $10,105 pesos mexicanos

Tecate Pa’l Norte 2027: ¿Cuándo y dónde será?

El festival Tecate Pal Norte 2027 se llevará a cabo el viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de marzo de 2027 y su sede será en Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. El evento contará con ocho escenarios, espacios gastronómicos, zonas de descanso y activaciones.