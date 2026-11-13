La noche de este jueves 12 de noviembre se llevó a cabo la 27° entrega de los premios Latin Grammy, ceremonia que reconoce a lo mejor de la música latina y de habla hispana en el año y hubieron muchas sorpresas y revelaciones, siendo una de ellas Milo J.

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Aunque este artista argentino de apenas 20 años ya ha sorprendido al mundo por sus letras e increíble voz, por lo que este año logró llevarse 4 Latin Grammy, quedando solo detrás de Rosalía quien conquistó la noche con 6 estatuillas.

Hablando de los logros de Milo J en la noche de los premios de la academia, no podemos dejar de lado su canción “Niño”, de su disco ‘La Vida Era Más Corta’, misma que le valió para llevarse el premio a “La Grabación del Año”, por lo que explicaremos su significado.

Milo J - Niño: Significado de la canción

En entrevistas pasadas el mismo Milo ha explicado que comenzó la canción sin un tema claro, que fue una idea que se le ocurrió jugando inspirado en “Puente Pexoa”, lo que inició siendo una base sólida del folclore argentino.

Respecto a la letra, el joven de 20 años explicó que la letra estaba inspirada en lo que le gustaría escuchar a un niño pequeño y que al final se le ocurrió la parte en la que quien se encuentra hablando es un padre ya fallecido, dándole un giro completo a la canción.

Aunque al comienzo parece una conversación en primera persona, poco a poco se deja ver que es un padre quien habla con su hijo, consolando con un emotivo mensaje sobre una pista que se interpreta como una canción de cuna, reflejando el gran paso que este “niño” tendrá qué dar en la vida.

Inspirado en una narrativa de una historia inventada, Milo J logra atravesar el imaginario y conmover a la gente con una melodía tan cálida y un mensaje tan humano como lo es la partida de un ser querido.

¿Cuál es la letra de “Niño” de Milo J?

¿Cómo estarán en la ensenada, el viejo ceibal

Los jazmineros y orquídeas en flor?

Donde cantó dulcemente el zorzal

Quiero volver a contemplarme en tus ojos cambá

Y que me beses como te besé

Bajo la sombra del jacarandá

Niño, apoyate en mis recuerdos, intentá dormir en paz

Siento el peso en tu conciencia por el llanto de mamá

Vi que el miedo al abandono no te deja respirar

Siento el nudo de tu panza cuando te hablan de papá

Niño, haz los pasos con la vida, no es de piedra el pastizal

La nostalgia de tu antes no te deja caminar

¿Quién mató tu sonrisita de ilusión y de bondad?

Sé que te querés dormir pa’ no volver a despertar

Amor, no llores, veo luz en tus males Siguiéndote el

corazón, bailando en un canto de zorzales

Por el mundo vas de pillo con alma de caramelo

Vi la vida en tus nudillos y su odio en tus hoyuelos

Le rezaste a unos amigos, pues no todos van al cielo

Pero vos sos un grial

Amor, no llores, veo luz en tus males

Siguiéndote el corazón, bailando en un canto de zorza—

Amor, no llores, veo luz en tus males

Siguiéndote el corazón

Hijo, me robaron tus ojitos los momentos que perdí

Pedí tiempo a mi destino, y dijo: “Hoy te toca a ti”

Sé que un día serás grande, sé que un día entenderás

Los consejos de tu viejo, estoy descansando en paz.