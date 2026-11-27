‘Run Away With Me’ es una canción interpretada por Carly Rae Jepsen, la letra habla sobre aquel deseo intenso de escapar de la rutina de la vida cotidiana, en el que te impulsa a buscar el refugio en una relación apasionada. Sus estrofas nos invitan a tomar riesgos para poder tener experiencias intensas junto a un amado o amada.
Aunque la canción se estreno hace 11 años, nuevamente ha resurgido con mucha fuerza, ya que se escucha en la radio emisora de Flash FM, que forma parte del reciente videojuego GTA 6.
¿Cuál es la traducción completa de “Run Away With Me”?
Estás atrapado en mi cabes, atrapado en mi corazón (You’re stuck in my her, stuck in my heart)
Atrapado en mi cuerpo, cuerpo (Stuck in my body, body)
Quiero irme, salir de aquí (I wanna go, get out of here)
Estoy harta de la fiesta, de la fiesta (I’m sick of the party, party)
Huiría (I’d run away)
Huiría contigo, ooh (I’d run away with you, ooh)
Esta es la parte que tienes que decir (This is the part you gotta say)
Todo lo que estás sintiendo, sintiendo (All that you’re feeling, feeling)
Empacando una bolsa, saliendo esta noche (Packing a bag, leaving tonight)
Mientras todos duermen, duermen (While everyone’s sleeping, sleeping)
Huyamos (Let’s run away)
Huiría contigo, ooh (I’d run away with you, ooh)
Porque me haces sentir como (’Cause you make me feel like)
Podría estar conduciendo toda la noche (I could be driving you all night)
Y encontraré tus labios en las farolas (And I’ll find your lips in the streetlights)
Quiero estar allí contigo (I wanna be there with you, ooh)
Nena, llévame a la sensación (Baby, take me to the feeling)
Seré tu pecador en secreto (I’ll be your sinner in secret)
Cuando las luces se apagan (When the lights go out)
Huye conmigo (Run away with me)
Huye conmigo (Run away with me)
Nena, cada minuto (Baby, every single minute)
Seré tu héroe y lo ganaré (I’ll be your hero and win it)
Cuando las luces se apagan (When the lights go out)
Huye conmigo (Run away with me)
Huye conmigo (Run away with me)
Arriba en las nubes, alto como una cometa (Up in the clouds, high as a kite)
Sobre la ciudad, ciudad (Over the city, city)
Nunca dormimos, nunca intentamos (We never sleep, we never try)
Cuando estés conmigo, conmigo (When you are with me, with me)
Quiero quedarme (I wanna stay)
Quiero quedarme aquí contigo (I wanna stay here with you, ooh)
Porque me haces sentir como (’Cause you make me feel like)
Podría estar conduciendo toda la noche (I could be driving you all night)
Y encontraré tus labios en las farolas (And I’ll find your lips in the streetlights)
Y quiero estar allí contigo (And I wanna be there with you, ooh)
Cariño, llévame a la sensación (Oh, baby, take me tothe feeling)
Seré tu pecador en secreto (I’ll be your sinner in secret)
Cuando las luces se apagan (When the lights go out)
Huye conmigo (Run away with me)
Huye conmigo (Run away with me)
Cariño, cada minuto (Oh, baby, every single minute)
Seré tu héroe y lo ganaré (I’ll be your hero and win it)
Cuando las luces se apagan (When the lights go out)
Huye conmigo (Run away with me)
Huye conmigo (Run away with me)
Agárrate a mí (Hold on to me)
Nunca quiero dejarte ir (I never wanna let you go)
Huye conmigo, oh (Run away with me, oh)
Huye conmigo (Run away with me)
Durante el fin de semana (Over the weekend)
Podríamos convertir el mundo en oro (We could turn the world to gold)
Huye conmigo, oh (Run away with me, oh)
Huye conmigo (Run away with me)
Podríamos convertir el mundo en oro, oh (We could turn the world to gold, oh)
Durante el fin de semana (Over the weekend)
Podríamos convertir el mundo en oro, oh (We could turn the world to gold, oh)
Oh, mi bebé, llevame a la sensación, llévame a, llévame a ella (Oh, my baby, take me to the feeling, take me to, take me to it)
Seré tu pecador en secreto (I’ll be your sinner in secret)
Oh, cuando las luces se apagan (Oh, when the lights go out)
Huye conmigo, sólo huye (Run away with me, just run away)
Huye conmigo, conmigo (Run away with me, with me)
Nena, cada minuto (Baby, every single minute)
Seré tu héroe y lo ganaré (I’ll be your hero and win it)
Cuando las luces se apagan (When the lights go out)
Huye conmigo (Run away with me)
Huye conmigo (Run away with me)
Huye conmigo (Run away with me)
Huye conmigo (Run away with me)
Huye conmigo (Run away with me)
Huye conmigo (Run away with me)
¿Cuántos años tiene la canción de “Call Me Maybe”?
Aunque muchos usuarios la están conociendo por la canción de ‘Run Away With Me’ en el juego de GTA 6, para otra generación de jóvenes fue conocida con “Call Me Maybe”, que fue estrenada en el 2012, ya tiene aproximadamente 14 años desde su estreno.