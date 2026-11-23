Las emociones y las expectativas están en lo máximo tras el lanzamiento mundial del Grand Theft Auto 6, por ello una de las cosas que tiene alucinando a las personas es la enorme cantidad de finales registrados con menos de una semana de su debut. Algunos aseguran que serían hasta 20… aunque por ahora se han identificado 13 distintos. Esto se sabe de cada uno de los cierres del GTA 6.

¿Cuántos finales tiene el GTA 6?

La gente no da tregua con lo que está ocurriendo con este fenómeno llamado GTA 6 y en cerca de 5 días ya identificó la inmensa cantidad de finales. Y es que parte de la esencia de esta nueva entrega radica en la injerencia de tus actos alrededor de la relación con Lucía (o en su defecto Jason) y el entorno total de Vice City.

Al momento, Rockstar Games no ha indicado la cantidad oficial de finales que se cargaron para el juego y muy probablemente no lo harán. Por ello, los jugadores tendrán que descubrirlo y he aquí una explicación a detalle de los 13 finales encontrados al momento. Es decir: ALERTA DE SPOILER ACTIVADA. Advertidos todos… he aquí la información.

¿Cuáles son TODOS los finales del GTA 6?

Lucía Libre - Este final llegaría a tu pantalla en caso de que Lucía tenga un perfil criminal bajo y al mismo tiempo… Jason no cuente con lo suficiente para llegar a un acuerdo con las autoridades. En ese sentido, el hombre asume la culpa y permite que su amada salga de prisión.

Este final llegaría a tu pantalla en caso de que Lucía tenga bajo y al mismo tiempo… Jason no cuente con lo suficiente para llegar a un acuerdo con las autoridades. En ese sentido, el hombre asume la culpa y permite que su amada salga de prisión. Jason Libre - En este caso, básicamente es lo contrario al anterior. Jason no cuenta con la suficiente culpa tras todo lo hecho durante la historia y quien va a la prisión es Lucía. Esta es incriminada por su alto rango de delitos en Vice City.

En este caso, básicamente es lo contrario al anterior. Jason no cuenta con la suficiente culpa tras todo lo hecho durante la historia y quien va a la prisión es Lucía. Esta es incriminada por su alto rango de delitos en Vice City. Felices para siempre - Algunos catalogan este como el mejor final del juego. Sin embargo, es necesario mantener un perfil criminal bajo en ambos personajes y deben tener al menos 2 millones (algunos dicen que requieres 2.5) de dólares en el Fondo Familiar. Pero además, deben salvar al agente policiaco cuando llegue dicha oportunidad.

Traición en el pantano Grass River - Una propuesta inquietante llega previo a la misión final, cortesía del agente Mendez. Si se acepta, esto provocará que la pareja protagonista del GTA 6 sea emboscada y muerta.

Una propuesta inquietante llega previo a la misión final, cortesía del agente Mendez. Si se acepta, esto provocará que Lucía se rinde y ahorra 2 millones de dólares - En la escena del elevador, Lucía permite que Jason se sacrifique para morir finalmente. Con ese dinero, Lucía sobrevive e inicia una nueva vida (alejada de la vida criminal) con Tommy… hijo de ambos.

En la escena del elevador, Lucía permite que Jason se sacrifique para morir finalmente. Con ese dinero, Lucía sobrevive e inicia una nueva vida (alejada de la vida criminal) con Tommy… hijo de ambos. Lucía se rinde sin los 2 millones de dólares - Este caso termina con Lucía sin el padre de su hijo, sin dinero y con un bebé al que debe mantener. Así… su vuelta a la vida criminal luce como completamente lógica.

Este caso termina con Lucía sin el padre de su hijo, sin dinero y con un bebé al que debe mantener. Así… su vuelta a la vida criminal luce como completamente lógica. Lucía defiende a Jason - En este caso Lucía se enfrenta a los policías junto con su amado, situación que provoca la muerte de ambos. Algunos lo catalogaron como el final más trágico.

En este caso Lucía se enfrenta a los policías junto con su amado, situación que provoca la muerte de ambos. Algunos lo catalogaron como el final más trágico. Tommy a la deriva - Parece que en este final del GTA 6 hay una adición cuando Lucía y Jason mueren pero se cuenta con los 2 millones de dólares en una cuenta que alguien debería efectuar para el futuro del pequeño que quedó hasta cierto punto… a la deriva.