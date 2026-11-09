La música colombiana tendrá este año una contará con ya representante en los Latin Grammy 2026, su nombre ha causado interés entre el público ya que consiguió una nominación a Mejor Artista del Año. Aria Vega es el nombre que ha comenzado a posicionarse entre las voces emergentes de la industria. Para la cantante originaria de Barranquilla representa una noticia que podría marcar su carrera construida a partir de sus raíces y propuesta propia.

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Aria Vega quien también es conocida como “La Nena Quilla”, ha logrado consolidarse por combinar sonidos de la costa del Caribe, pop y música urbana. Asimismo, su nominación despertó curiosidad entre quienes comienzan a descubrir su carrera y sobre todo sus canciones.

¿Quién es Aria Vega y cuál es su nombre real?

Aria Vega es el nombre artístico de Mariana Padilla, cantante y compositora colombiana, según reportes desde que era una niña mostró su interés por el canto y baile por lo que buscó cada oportunidad para acercarse a la música. Una de sus primeras experiencias fue cuando participó en el programa Idol Colombia cuando tenía 17 años de edad.

Tras probarse arriba de un escenario Vega comenzó a trabajar en su identidad artistica inspirada en la cultura local y los sonidos del Caribe. A esa propuesta la llamo “Costeñita Core” un concepto que define su música y una forma de expresar sus raíces mediante la imagen y actitud.

¿Cuáles son las canciones más conocidas de Aria Vega?

Uno de los temas que impulsó su proyección fue “CHÉVERE”, colaboración con Ryan Castro que logró posicionarse en las listas de Billboard. También los títulos que forman parte de su repertorio se encuntran “Compa Coleto (uy_como)”, “CULE POCO (sirena_besarico_costeña)” y “AY MAMA (mi tiburón)”.

En septiembre de 2026, la cantante firmó con Warner Music Latina y tuvo la oportunidad de presentarse como telonera en uno de los conciertos de Shakira en Madrid.