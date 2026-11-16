La lista de nominados a los Grammy 2027 dejó una de las grandes sorpresas de esta edición ya que la artista RAYE se colocó en el primer lugar con 11 nominaciones, convirtiéndose en la artista femenina con más nominaciones en la competencia. Debido al alto número de candidaturas hoy su nombre comparte el récord histórico junto con Beyonce, quien consiguió la misma cantidad de postulaciones en 2025.

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Durante las nominaciones, RAYE compartió un video cortó en su cuenta de Instagram donde se ve el momento de su reacción. En las imágenes se le ve llorando y estar rodeada de gente cercana quienes también se encuentran emocionadas al escuchar su nombre en distintas categorías. Finalmente, en la descripción se lee el asombro de la propia compositora.

“Qué está pasando, qué está pasando. 11 nominaciones Grammy incluyendo el álbum del año mi corazoncito no puede”.

Pero detrás de este reconocimiento existe una historia y preguntas de quién es la nueva artista con el récord de nominaciones. Si todavía no conoces su música, este es el momento perfecto para descubrir por qué RAYE está conquistando la industria.

¿Quién es RAYE y cómo comenzó su carrera musical?

Rachel Agatha Keen, mejor conocida como RAYE es una cantante, compositora y productora británica nacida el 24 de octubre de 1997 en Tooting, al sur de Londres. Su acercamiento a la música se dio desde muy pequeña cuando comenzó sus estudios en la reconocida BRIT School.

Sin embargo, su nombre comenzó a llamar la atención cuando comenzó su carrera haciendo colaboraciones con artistas como Jonas Blue y Jax Jones, pero uno de los momentos más importantes llegó cuando decidió continuar su camino de manera independiente, después de enfrentar dificultades con su antigua discográfica, quien fue señalada de poner trabas para publicar su primer álbum.

En 2023 lanzó My 21st Century Blues, producción que impulsó su reconocimiento internacional. Posteriormente, en 2026 presentó This Music May Contain Hope, trabajo que consolidó su crecimiento y la llevó a ser uno de los rostros británicos más reconocidos.

¿Cuáles fueron las 11 nominaciones Grammy de RAYE?

En la edición número 69 de los premios Grammy RAYE hizo historia al conseguir 11 nominaciones convirtiéndose en la artista con más candidaturas este año. Entre los reconocimientos más importantes destacan Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año, consideradas algunas de las más prestigiosas de la ceremonia. A continuación te dejamos la lista completa de sus nominaciones.

Grabación del Año: “WHERE IS MY HUSBAND!”

“WHERE IS MY HUSBAND!” Álbum del Año: THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE

THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE Canción del Año: “WHERE IS MY HUSBAND!”

“WHERE IS MY HUSBAND!” Compositora del Año (No Clásica): RAYE

(No Clásica): RAYE Mejor Interpretación Pop Solista: “WHERE IS MY HUSBAND!”

“WHERE IS MY HUSBAND!” Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo: “Click Clack Symphony.”, junto a Hans Zimmer

“Click Clack Symphony.”, junto a Hans Zimmer Mejor Álbum Vocal Pop: THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE

THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE Mejor Grabación Dance Pop: “Life Boat.”

“Life Boat.” Mejor Interpretación Vocal Pop Tradicional: “I Hate The Way I Look Today.”

“I Hate The Way I Look Today.” Mejor Video Musical: “ Click Clack Symphony.”

Click Clack Symphony.” Mejor Grabación Remezclada: “WHERE IS MY HUSBAND!” (remezcla de David Guetta e Hypaton)

¿Qué canciones escuchar de RAYE?

Si quieres comenzar a escucharla, estas siete canciones muestran diferentes etapas de su evolución artística: