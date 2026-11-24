RIIZE es un grupo masculino de K-Pop que esta conformado por 6 jóvenes, su popularidad empezó en el 2023, siendo presentado por la empresa SM Entertainment, trayendo una nueva propuesta musical conocida como “Emotional Pop”, canciones en las que usa las emociones reales juveniles. Además en sus canciones, se han destacado por el uso de Pop Funky con R&B, logrando obtener notoriedad con rapidez a nivel mundial, en especial con su canción “Love 119″.

Para sorpresa de las BRIIZE (el nombre de sus fanáticas), la joven agrupación se presentará en el Tecate Pa´l Norte 2027, siendo la primera vez que la agrupación llega a Monterrey, logrando que sus fans puedan disfrutar de sus canciones en vivo.

¿Cuándo se va a presentar RIIZE?

El viernes 26 de marzo será la fecha en que RIIZE se presentará en el Tecate Pa´l Norte 2027; sin embargo, la banda de K-Pop no será la única en participar en esa fecha, dentro de la cartelera oficial se encuentran los siguientes conciertos para ese mismo día:

Travis Scott

The Neighbourhood

Caifanes

Latin Mafia

Raye

Milo J

Kasabian

Angine de Poitrine

DeadMau5

Polo & Pan

WOS

Boys Noize

Gera Mix

Ke Personajes

Julia Wolf

Benny Ibarra

La Leyenda

Ximena Sariñana

Underscores

Franc Moody

Aterciopelados

Odisseo

C.R.O + Homer El Mero Mero

The Wookies

Jacinto

Los Vaguens

Estrambóticos

Daaz

Chuwi

Paloma Morphy

Resorte

Adrian Cota

Erich

Cardellino

Marilina Bertoldi

Angela Torres

¿Qué integrante de RIIZE se ha ido?

Dentro de los integrantes de RIIZE encontramos a Shotaro (25 años), Eunseok (25 años), Sungchan (25 años), Wonbin (24 años), Sohee (23 años) y Anton (22 años); sin embargo, antes eran 7, pero Seunghan en el 2024 decidió dejar la banda.

El séptimo integrante permaneció en la banda de K-Pop durante unos 10 meses, todo derivó en una polémica en la que se filtraron ciertas imágenes antes de su debut, en la que siendo menor de edad se le veía fumando. Además de que el cantante, detalló que no quería perjudicar a sus compañeros ni a la compañía que los representaba, agradeciendo el apoyo de todos, en especial de la empresa que ya le había dado una segunda oportunidad de regresar pero que él decidió rechazar.