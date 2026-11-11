Estamos a pocas horas de que se lleve a cabo la 27º edición de los Latin Grammy, premiación que reconoce lo mejor de la industria musical. Este 2026 hay nominados en 60 categorías, una de ella es “Álbum del Año” en donde Rosalía y Karol G compiten, por sus trabajos en “LUX” y “Tropicoqueta”, respectivamente. Cada uno de estos materiales tiene una propuesta musical única, tanto en concepto, estética, composición y sonidos. Por un lado, Rosalía experimenta con temas como lo divino, la luz y la oscuridad mientras que “La Bichota” apuesta por la reivindicación de las raíces musicales latinoamericanas mediante ritmos tropicales.

Rosalía vs. Karol G en los Latin Grammy 2026: ¿Quién tiene más posibilidad de ganar “Álbum del Año?

Si bien la decisión de otorgar el galardón del Latin Grammy depende de los miembros que confrman La Academia Latina de La Grabación, ya que son quiénes emiten su voto para seleccionar a los artistas nominados, como los ganadores de cada categoría, hay números que reflejan el éxito y alcance que ciertas producciones musicales tienen. Por ejemplo, “LUX” de Rosalía alcanzó 1,431,188,014 reproducciones en Spotify, convirtiéndose en el segundo álbum más reproducido del catálogo de la artista. Además de esto, 12 de 15 canciones lograron entrar en el TOP 50 Global de dicha plataforma. Por su parte, “Tropicoqueta” de Karol G, álbum que incluye 20 canciones, sumó un total de 4,494,576,540 reproducciones, superando en números el trabajo de la intérprete de “Perla”. Por su parte, 11 de los 20 temas del álbum de “La Bichota” lograron ser parte del TOP 200 Global de Spotify.

Ahora bien, Rosalia logró que 10 canciones de su álbum LUX entraran de forma simultánea en la lista Hot Latin Songs de Billboard mientras que la colombiana Karol G consiguió que las 20 canciones de su álbum entraran de manera simultánea a la lista Hot Latin Songs de Billboard, en su debut. Si bien, los números podrían favorecer a la ex novia Feid, hasta este momento se desconoce quién se llevará el gran galardón a casa.

Latin Grammy 2026: Fecha y lugar en el que se llevarán a cabo

La 27.ª entrega de los Latin Grammy se llevará a cabo este próximo jueves 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Los nominados son aquellos que publicaron música desde el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Esta edición contará con 60 categorías.

Por otro lado, este evento contará con presentaciones musicales en donde Anitta, Bad Gyal, Banda Los Recoditos, Bizarrap, Carín León, Daddy Yankee, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Grupo Niche, Jay Wheeler, Jorge Drexler, Juanes, Kany García, Karol G, Luis Enrique, Mon Laferte, Nathy Peluso, Rawayana, Reik, Rosalía, Silvana Estrada, The Warning, Vivir Quintana y Xavi son algunos de los artistas que estarán presentes en el escenario.