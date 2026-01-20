Esta sería la causa por la que Karol G y Feid habrían terminado

Se trata, posiblemente, de una de las noticias más inesperadas y, a su vez, polémicas que el mundo del entretenimiento y la música urbana han tenido en los últimos años. En las últimas horas se dio a conocer la separación entre Karol G y Feid , dos de los representantes más importantes de este género musical.

La noticia se dio a conocer en las últimas horas de este lunes 19 de enero, motivo por el cual las curiosidades en torno a esta ruptura no dejan de aparecer en las redes sociales. Ahora bien, ¿existe una relación clara y concreta por la cual Karol G y Feid terminaron su vínculo amoroso después de mucho tiempo juntos?

¿Por qué razón Karol G y Feid se separaron?

Según detalla el portal norteamericano TMZ, la relación entre los cantantes colombianos llegó a su fin luego de tres años de estar juntos, aunque fuentes cercanas a los artistas mencionan que la ruptura habría llegado desde hace algunos meses, motivo por el cual decidieron mantenerla en discreción para evitar comentarios mayores.

Karol G sobre su relación con Feid:



“nos dimos el lujo de vivir lo que nunca vivimos,no hubo futuro, pero hubo verdad.” pic.twitter.com/DUyGD9DMHT — acervo karol g (@acervokarolg) November 17, 2025

Hasta el momento se desconoce el motivo oficial por la cual Karol G y Feid terminaron su compromiso amoroso, aunque no se descarta que la ajetreada rutina de trabajo de ambos artistas haya sido una de las razones principales por las cuales tomaron la decisión de evitar mayores conflictos en un futuro a mediano y largo plazo.

Cabe mencionar que, hasta ahora, no existe un anuncio oficial respecto a esta separación, esto luego de que los dos se unieran en noviazgo hace algunos años y en medio de la fuerte popularidad que ambos tienen dentro del género urbano, lo cual ha dejado con un triste sabor de boca a sus millones de seguidores.

¿Cuáles fueron los mejores momentos en la relación entre Karol G y Feid?

Posiblemente, el momento más icónico en la relación entre Karol G y Feid fue la colaboración que ambos tuvieron en la canción Friki , misma que fue la que marcó el inicio de su relación y en donde los dos artistas mostraron una química increíble, la cual terminó con el anuncio de su separación en las últimas horas.