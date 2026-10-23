U2 confirma una cuarta y ÚLTIMA fecha en CDMX; conoce la preventa y venta de boletos

No es secreto que U2 tiene una gran conexión con el público azteca, pues desde el anuncio que la legendaria banda irlandesa se estaría presentando en México, miles de sus fans no pudieron ocultar la emoción y sí… Las primeras tres fechas han dejando en claro que tienen un público ansioso por verles en vivo, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber sobre las preventas y venta de boletos de la próxima semana.

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Bastó con ver las preventas para notar que la demanda fue bastante alta y no es para menos pues la gira ‘Carnaval de Luz: The Greatest Show On Earth Tour’ con la que presentarán su nuevo disco y celebrarán 50 años de trayectoria ha sido un éxito, por lo que han confirmado un cuarto y ÚLTIMO concierto en el Estadio GNP de la Ciudad de México este 2 de marzo de 2027.

U2 confirma cuarto y último concierto en el Estadio GNP de la Ciudad de México 2027

Para sorpresa de nadie, Bono y compañía han logrado un gran hype en nuestro país con la gira que los hará pisar territorio azteca por primera vez en casi 9 años, por lo que tres fechas no han sido suficientes y este viernes se confirmó un cuarto y último concierto en el Estadio GNP de la Ciudad de México, por lo que si no alcanzaste boleto para las primeras fechas, esta será una nueva y última oportunidad para no quedarte fuera de esta experiencia.

Preventa y venta de boletos para el concierto de U2 en Ciudad de México 2027

De acuerdo con la boletera de TicketMaster, la preventa bancaria y venta de boletos para el concierto serán en el siguiente orden:



Lunes 26 de octubre a las 10:00 am - Preventa de suscriptores del Grupo The Hype y Feedback

Preventa de suscriptores del Grupo The Hype y Feedback Martes 27 de octubre a las 10:00 am - Preventa Banamex

Preventa Banamex Miércoles 28 de octubre a las 10:00 am - Venta al público general

¡U2 hace SOLD OUT en sus tres fechas del 23, 26 y 28 de febrero! 🔥 Por eso, suma una NUEVA Y ÚLTIMA FECHA de The Greatest Show On Earth World Tour en la Ciudad de México, este 2 de marzo en el Estadio GNP Seguros. 🎟️ #PreventaBanamex: 27 de octubre, 10:00 AM disponible en @Ticketmaster_Me — Ocesa Rock (@ocesa_rock) October 23, 2026

Precio de los boletos para U2 en el Estadio GNP de la Ciudad de México

Boletos sencillos



Red: $3,819

$3,819 Golden Circle: $6,051

$6,051 Premier A: $3,819

$3,819 Premier B: $3,819

$3,819 GNP: $5,270 - $7,378 - $8,959

$5,270 - $7,378 - $8,959 Verde B: $4,375 - $5,688 - $6,562

$4,375 - $5,688 - $6,562 Coca Cola: $3,135 - $4,076 - $4,702

$3,135 - $4,076 - $4,702 Verde C: $2,341 - $3,044 - $3,746

$2,341 - $3,044 - $3,746 Naranja C: $1,597 - $1,917 - $2,396

$1,597 - $1,917 - $2,396 Box: $1,835

$1,835 Personas con Discapacidad: $1,835

Boletos VIP:



Red: $9,920

$9,920 Golden Circle: $19,996 - $22,800

$19,996 - $22,800 Premier A: $9,903

$9,903 Premier B: $9,903

$9,903 GNP: $12,223

Mapa de precios del concierto de U2 en el Estadio GNP

Si no sabes qué tipo de boletos se adecúa a tus necesidades, te compartiremos el mapa oficial del concierto de U2 en el Estadio GNP para estas cuatro fechas del ‘Carnaval de Luz: The Greatest Show On Earth Tour’.