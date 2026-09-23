U2 regresa con ‘Carnaval de Luz’, su nuevo disco que celebra medio siglo de trayectoria

Este miércoles 23 de septiembre, tras casi 10 años de espera, Bono, el líder de la mítica banda U2 ha confirmado su primer disco con material inédito en años, despertando la emoción de fans de todo el mundo, pues los irlandeses se han convertido en todo un fenómeno que ha trascendido generaciones, culturas y sobre todo, reformado la idea de lo que es una agrupación.

La legendaria banda está por lanzar su nuevo álbum el cuál llevará por nombre "Carnaval de Luz", noticia que reveló Bono durante el podcast Irish Times, cuál prácticamente sería el nuevo material original desde Songs of Experience del año 2017; anuncio que se empalmaría para que U2 celebre 50 años de trayectoria, un hito que pocas agrupaciones pueden presumir.

¿Cuándo sale “Carnaval de Luz”, el nuevo disco de U2?

Si bien, aún no hay una fecha definida, se espera que el nuevo disco salga a la luz a finales de este 2026 en el marco de las 5 décadas de la banda, por lo que incluso hay fans que esperan un posible tour donde U2 recorra su gran trayectoria musical.

Por ahora poco a poco hemos tenido algunos adelantos de este nuevo proyecto, pues el pasado mes de julio la banda liberó el track "Street of Dreams" y este jueves 24 de septiembre llegará el segundo adelanto con “Silencio”, noticia que ha hecho despertar la emoción de sus millones de fans.

¿U2 estará de gira? ¿Podrían venir a México?

Aunque todos los anuncios de lo que será esta etapa para la banda se han mantenido en completo secreto, hay fuertes rumores de una gira para el año 2027, donde Latinoamérica y por supuesto México formarían parte de sus destinos, pues cabe recordar la gran conexión que la banda tiene con nuestro país con el video del track “Street of Dreams”, el cuál se grabó directamente desde el Centro Histórico de la CDMX.

De confirmarse, sería la primera gira de la banda desde el año 2019 y el retorno oficial del baterista Larry Mullen Jr., por lo que cualquier novedad sobre esta nueva etapa de la banda ha entusiasmado a sus seguidores.