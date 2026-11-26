El K-Pop podría regresar a uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica. Recientemente ha comenzado a crecer el rumor que el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027 tendría entre sus posibles invitados a JIHYO, líder y vocalista de TWICE quien llegaría a Chile para presentar su faceta como solista.

Te puede interesar: Stray Kids, Aespa y ENHYPEN: Viña del Mar podría llenarse de kPop, ¿qué artistas llegarán al festival y cuáles son los rumores más fuertes?

La noticia de la presencia de la artista surcoreana ha comenzado a generar grandes expectativas entre los fans del K-Pop luego de que aparentemente el medio chileno La Cuarta revelara que la producción del certamen habría cerrado las negociaciones con la cantante surcoreana. De concretarse, su presentación representaría una nueva oportunidad para el género en la Quinta Vergara. Sin embargo, todavía se espera el anuncio oficial de la programación de uno de los festivales más importantes de la música para conocer si Jihyo formará parte de esta edición número 66.

¿Quién es JIHYO de TWICE que podría presentase en Viña del Mar 2027?

Park Ji-hyo, conocida artísticamente como Jihyo, es una cantante, compositora y bailarina surcoreana de 29 años. Es una de las figuras principales de TWICE,una de las agrupaciones que se han consolidado como referente internacional del K-pop.

Aunque su trayectoria está estrechamente relacionada con el grupo, la artista también ha desarrollado una carrera individual. En agosto de 2023 debutó oficialmente como solista con el lanzamiento de su primer miniálbum, ZONE, cuyo sencillo principal fue Killin Me Good.

Entre sus temas individuales también destacan “Closer”, “Talkin” About It” y “Distant Lover”, canciones que podrían formar parte del repertorio que podría presentar si es que llegará a confirmarse su presentación en Chile.

¿Por qué Viña del Mar vuelve a apostar por el K-pop en 2027?

La posible contratación de Jihyo llega después de que NMIXX hiciera historia al convertirse en uno de los actos de K-pop que pisaron el escenario de la Quinta Vergara durante la edición 2026. Ante su presentación, la agrupación fue bien recibida por el público, superando las expectativas de las autoridades del evento.

Por el momento, la participación de Jihyo no debe darse como oficial. Se espera que este viernes 27 de noviembre se dé a conocer la programación artística de Viña del Mar 2027.