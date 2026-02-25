NMIXX hace historia en Viña del Mar al ser el primer grupo de kpop en presentarse en La Quinta Vergara, así fue su presentación

En la edición 65 del Festival Viña del Mar se marcó un nuevo capítulo al presentarse por primera vez una agrupación de K-pop. NMIXX ya generaba grandes expectativas desde su anuncio en la cartelera, sin embargo, su presencia arriba del escenario rompió con todo lo que se esperaba.

Este 24 de febrero de 2026, siendo la tercera noche del festival se presentaron Jesse y Joy, Esteban Düch y la agrupación surcoreana, la cual cerró la noche con un ambiente muy explosivo y cercano al público.

De acuerdo con las cuentas oficiales del festival Lily, Jiwoo, Sullyoon, Haewon, Bae y Kyujin estremecieron a miles de fans con un show intenso y lleno de emoción: "La Quinta cantó, gritó y se dejó llevar por la energía única de NMIXX". Asimismo, confirmaron que la agrupación hizo historia : "Se convirtió en el primer grupo de K-pop en presentarse en Viña del Mar".

¿Cómo fue la presentación de NMIXX en Viña del Mar?

Las integrantes de NMIXX hicieron estallar al público chileno con un espectáculo lleno de coreografías, luces y una colaboración con el cantante chileno Kidd Voodoo, asimismo, se destacó que la galería nunca se vio vacía a pesar de que el evento tenía previsto concluir en la madrugada, por lo que se destacó que la presentación de NMIXX concluyó a las 2:30 de la madrugada y aunque no hablan español durante su presentación dieron unas cortas palabras de agradecimiento en el idioma local, provocando que existiera una conexión con los fans.

Entre sus interpretaciones destacaron los títulos: Tank, Dash, Run for roses los cuales fueron coreados por los asistentes y acompañados por lightsticks, sin duda alguna la presencia de la agrupación surcoreana marcó un hit en tierra chilena con la fusión de géneros como el pop, trap, R&B los cuales las han colocado con una identidad versátil y moderna.