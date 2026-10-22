Stray Kids, aespa y ENHYPEN: Viña del Mar podría llenarse de kPop, ¿qué artistas llegarán al festival y cuáles son los rumores más fuertes?

De acuerdo con los crecientes rumores, el Festival de Viña del Mar podría volver a incluir al KPop dentro de sus filas, esto tras la recepción de NMIXX en la edición anterior. No obstante, dentro de la conversación digital, se ha comenzado a especular sobre que Stray Kids, Aespa o ENHYPEN formen parte del cartel, descartando por completo la presentación del fenómeno mundial BTS.

Ahora lee: 4 llaveros OFICIALES de Kpop Demon Hunters perfectos para sumar a tu colección o decorar tu mochila como toda una guerrera del kPop

¿Qué bandas de KPop podrían llegar a Viña del Mar de acuerdo con los crecientes rumores?

Todo parece apuntar a que durante el Festival de Viña del Mar 2027 podrían sumarse grandes idols del KPop, pues de acuerdo con la periodista Cecilia Gutiérrez, el rumor de que la Municipalidad exigió a la producción mantener la exitosa fórmula del KPop tras el histórico paso de NMIXX.

Reportes recientes advierten que portales de fans como 1Kpop Chile y Vivo al Día advierten que la organización ya tiene asegurado a un representante del género en su parrilla, aunque se ha descartado completamente la participación de BTS, lo que ha provocado especulaciones crecientes que apuntan a Stray Kids, aespa y ENHYPEN como los tres candidatos lógicos y favoritos para pisar la Quinta Vergara en 2027.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo Viña del Mar 2027?

Hasta ahora, de manera oficial se ha dado a conocer que El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027 se llevará a cabo desde el lunes 22 hasta el 27 de febrero del 2027, contando como sede con el emblemático anfiteatro de la Quinta Vergara, el cual está ubicado en la ciudad de Viña del Mar, Chile.

A pesar de que hasta ahora no hay lista oficial de artistas confirmados ni boletos a la venta para el festival, se puede especular que los precios oscilan entre los mil pesos mexicanos y los 6 mil pesos mexicanos para palcos. En cuanto a la cartelera, se han comenzado a rumorear nombres como el de Laura Pausini, Arcángel, Los Vásquez, Aitana y un representante de KPop.