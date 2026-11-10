Recientemente, los fans de GTA acaban de recibir lo que prometía ser un vistazo más profundo al universo de su sexta entrega, a solo 9 días de su lanzamiento oficial. No obstante, y a pesar de que el material ha dado mucho de que hablar, los internautas destacan que este no llegó como un gameplay nuevo ni escenas inéditas que permitan conocer más sobre la jugabilidad.

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¿PlayStation revela qué ofrecerá GTA 6 en PS5?

En las últimas horas, tanto PlayStation como Rockstar Games han revelado diversas características y especificaciones técnicas oficiales del nuevo Grand Theft Auto VI para PS5, coincidiendo con el inicio de la precarga el 10 de noviembre de 2026.

Novedades y características para PS5 y PS5 Pro

Rendimiento general: El juego funcionará a 30 fotogramas por segundo (fps) en PlayStation 5 y Xbox Series X|S para priorizar la fidelidad visual de Leonida y Vice City.

PlayStation ha publicado un nuevo vídeo en el que muestra las características exclusivas que tendrá GTA 6 en PS5 🔥🔥



No se mostró gameplay nuevo 😞 pic.twitter.com/fsdkvdRQYr — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) November 10, 2026

Mejoras en PS5 Pro: La versión para PS5 Pro incluirá soporte para la tecnología de reescalado PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) para mayor nitidez y sombras con trazado de rayos (ray tracing) exclusivas.

Control DualSense: Integración de la respuesta háptica en distintos momentos de la jugabilidad, personalizable desde las opciones de accesibilidad.

Peso y espacio: La descarga requiere un mínimo de 212 GB libres en el almacenamiento de la consola.

Fechas clave: La precarga ya está disponible desde hoy, 10 de noviembre, y el lanzamiento oficial mundial será el 19 de noviembre de 2026 a medianoche en cada región.

¿Cuál es y de qué trata el último gameplay oficial de GTA 6

El último tráiler y video de imágenes inéditas de GTA 6 (Grand Theft Auto VI) fue publicado por Rockstar Games el 10 de noviembre de 2026 para celebrar el inicio de la precarga oficial del juego.

¿Cuál es y de qué trata el último gameplay oficial de GTA 6

Dentro del último gameplay de GTA 6 se puede observar a Jason Duval y Lucía Caminos, la pareja protagónica, en una discoteca, además de secuencias de carreras callejeras y a la policía asaltando un apartamento. Utiliza de fondo el tema “Blood In Your Eyes” de la cantante sueca Tove Lo, el cual forma parte de Grand Theft Auto V.

¿Cuándo sale y cuánto cuesta el nuevo GTA 6?

El nuevo Grand Theft Auto VI (GTA 6) se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 exclusivamente para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con un precio base de 1,499 MXN en México, Las ediciones físicas no incluirán disco, sino un código de descarga en la caja.