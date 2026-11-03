ADELANTAN la pre-DESCARGA de GTA 6, noticias de Rockstar Games EMOCIONAN a fans, ¿cuál es la nueva fecha y cuánto pesará el juego?

Es oficial, Rockstar Games ha dado a conocer que la pre-DESCARGA de GTA 6 comenzará el próximo 10 de noviembre; es decir, se adelantó dos días, además de que también dió a conocer el peso del videojuego, el cuál será de 212 GB. Estamos a muy poco tiempo de que se lleve a cabo el lanzamiento oficial, el cuál será el próximo 19 de noviembre, fecha que tiene a miles de gamers emocionados ante esta nueva versión que está cargada de nuevas actualizaciones, en comparación de ediciones pasadas.

¿Iniciar la pre-DESCARGA de GTA 6 te permite jugar antes?

Una de las grandes preguntas es si descargar de manera previa GTA 6 te brinda la posibilidad de jugar antes, la respuesta es no ya que el juego permanece bloqueado digitalmente y solo podrás empezar a jugar hasta el 19 de noviembre de 2026. Sin embargo, la pre descarga te permite tener instalados los archivos del juego (que superan los 200 GB) en tu consola, algo que te ayuda a agilizar cada proceso antes de jugar además de que ahorras tiempo.

¿Cuánto tiempo tardará la descarga de GTA 6?

De acuerdo con Vandal, medio español especializado en gaming, “Los jugadores necesitarán una velocidad de 2,8 Mbps para descargar Grand Theft Auto VI desde el 12 de noviembre para tenerlo el 19 de noviembre” aunque han señalado que esto supondría tener la consola encendida durante muchas horas, sin descanso. “Con una velocidad de 25 Mbps ojos jugadores necesitarán 18 horas y 40 minutos, mientras que con 100 Mbps la descarga llevará 4 horas y 40 minutos”, fue parte de lo que el medio señaló. Además de esto expresaron que uno de los tiempos mínimos podría ser de 56 minutos si se cuenta con un plan de 500 Mbps.

GTA VI: Precio del álbum, fecha de lanzamiento y cómo conseguirlo

Es oficial, GTA 6 tendrá su propio álbum, el cual lleva por nombre “Grand Theft Auto VI: The Album” y el cuál estará a la venta a partir del 19 de noviembre de 2026. Este álbum incluirá 34 canciones originales, las cuáles están inspiradas en Vice City y Leonida. La compra la podrás realizar a través sitio web del álbum de GTA VI. El lanzamiento contemplará una versión en vinilo, otra en vinilo pero edición limitada y otra en CD por lo que tendrás la opción de tenerlo en más de un formato. Para el vinilo el precio es de $49.98 dólares (858.94 pesos mexicanos), para la versión edición limitada $124.8 dolares(2,144.76 pesos mexicanos) y para el formato de CD $19.98 dólares (343.41 pesos mexicanos).

Por otro lado, la compañía ha habilitado la preventa y el pre-save en los principales servicios de streaming para que los fans sean de los primeros en adquirir este album.