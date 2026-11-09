¡Al fin! La espera por Grand Theft Auto VI, también conocido como GTA 6, está a punto de terminar. Si bien millones de jugadores cuentan los días para adentrarse en la nueva aventura de Rockstar Games, lo cierto es que también se espera una gran ola de spoilers, con la posible revelación de importantes detalles de la historia, antes de que miles de usuarios puedan jugar. Por ello, te compartimos un listado con palabras clave relacionadas con el videojuego que debes bloquear de tus redes sociales para evitar caer en posibles spoilers, especialmente en plataformas como X, TikTok e Instagram:

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GTA 6

GTA VI

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto VI

Jason

Lucia

Vice City

Leonida

Spoiler

Leak

Gameplay

Filtraciones

Final

Misión Secreta

Historia Completa

Mapa Completo

Ending

Este listado incluye desde los diversos nombres que recibe el videojuego, hasta los protagonistas de la historia, ciudades y algunos términos relacionados con el lanzamiento. Si bien la filtración de palabras no garantiza que desaparezcan todos los spoilers, sí puede ayudarte a disminuir las posibilidades de encontrarlos, por lo que te recomendamos hacerlo lo antes posible. Aquí otras recomendaciones:

Avoid GTA 6 story spoilers by muting these keywords across social media ahead of launch. pic.twitter.com/6sUQeUXvRW — GTA 6 Updates (@gtasix_) November 8, 2026

¿Cómo bannear palabras en redes sociales para evitar spoilers de GTA 6?

Lo primero que debes hacer es entrar a la configuración de privacidad y contenido de la red social de tu preferencia. Posteriormente, identifica la opción de “Palabras silenciadas”, “Palabras Ocultas” o “Silenciar palabras”. En este apartado podrás ingresar los términos que NO quieres ver en tu feed ni en tus notificaciones. En plataformas como Youtube, lo mejor será dar click en la opción de “No me interesa” en cualquier contenido relacionado con GTA, de tal modo evitas caer en canales que podrían publicar filtraciones.

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¿Cuándo se entrena GTA VI? Precio, peso y qué esperar

Grand Theft Auto 6 estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S a partir del 19 de noviembre, mientras que la pre-carga inicia el 10 de noviembre. En México, el precio oficial del videojuego parte en los $1,499 para la edición estándar y $1,879 para la Ultimate Edition.

De acuerdo con información oficial de Rockstar Games, el juego tendrá un peso de 212 GB. Esta nueva entrega de GTA estará protagonizada por Jason y Lucia, una pareja que se ve involucrada en una conspiración criminal en el estado de Leonida. Uno de los aspectos más esperados, sin duda, es el regreso de Vice City como uno de los escenarios principales de la historia; además de gráficos con mayor detalle y personajes más realistas. A diferencia de versiones anteriores, este nuevo lanzamiento también dará más peso a las redes sociales en el día a día de los personajes.