Vice City a GTA 6: cómo ha cambiado la ciudad más famosa de la saga

Pocas ciudades de videojuegos son tan recordadas como Vice City, el emblemático lugar en el que se desarrolló la primera edición de Grand Theft Auto (GTA). Esta ciudad está inspirada en Miami y se ha convertido en uno de los escenarios más importantes de la saga. Desde su primera aparición en GTA: Vice City de 2002, la zona destacó por combinar luces de color león con autos llamativos, playas y palmeras. Ahora, a más de dos décadas de aquel primer vistazo, Rockstar Games se prepara para su tan esperado regreso en GTA 6 y aquí te contamos cómo ha cambiado con el paso de los años.

Así ha cambiado Vice City desde sus inicios hasta GTA 6

El primer vistazo a este emblemático lugar fue en GTA: Vice City, donde la ciudad estaba ambientada en la década de los 80. Sin duda, la música, los vestuarios y el ambiente en general eran un claro ejemplo de cómo solía ser aquella época. En este escenario, Tommy Vercetti debía abrirse camino en el mundo criminal mientras recorría negocios, clubes, mansiones y demás. Si bien, el mapa era más pequeño a diferencia de entregas posteriores, la ciudad se caracterizaba por tener una personalidad un tanto criminal y con lujos, muy al estilo de Scarface o Miami Vice.

Así luce Vice City en GTA 6. (Rockstar Games)

Con el paso de los años, la tecnología permitió que el universo de GTA se fuera expandiendo, dando como resultado escenarios más grandes y complejos; por lo que la emblemática Vice City tuvo que esperar hasta GTA 6 para convertirse nuevamente en el escenario principal del videojuego. Ahora, la ciudad formará parte del estado ficticio de Leonida. A diferencia de la primera entrega, los avances muestran una imagen más contemporánea y una vida social completamente diferente a lo que solía ser en un inicio, en donde las redes sociales ahora tienen un gran peso. Pero la diferencia no sólo radica en los gráficos, pues también se esperan detalles que le den mucho más realismo a la experiencia.

¿Cuándo se lanza GTA 6 y qué esperar de su estreno?

Rockstar Games lanzará GTA 6 el próximo 19 de noviembre. El lanzamiento estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. El juego estará protagonizado por Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja que se verá involucrada en diversas situaciones criminales, mientras intenta salir adelante. Sin duda, el regreso a Vice City es de los atractivos más grandes, especialmente por todos los cambios que ha vivido la saga a lo largo de más de 20 años. Bajo esta línea, la pequeña ciudad inspirada en Miami ahora se prepara para convertirse en un escenario más moderno, amplio y detallado. ¿Estás listo para su regreso?