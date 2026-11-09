Ha pasado más de una década desde el último lanzamiento de Grand Theft Auto. Bajo esta línea, y para celebrar en grande la llegada de GTA 6, Rockstar Games une fuerzas con Playstation para un nuevo festival de música, inspirado en el universo de la exitosa franquicia. El “Grand Theft Auto VI: The Festival” tendrá lugar el 21 de noviembre en Miami, Florida, en Estados Unidos, y contará con las actuaciones en vivo de grandes artistas, como Cardi B, Ca7riel & Paco Amoroso, Justice, Tainy y Travis Scott, por mencionar algunos. Este es el line-up completo:

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Cactus Jack

Cardi B

Ca7riel & Paco Amoroso

Don Toliver

Justice (DJ Set)

Kodak Black

Metro Boomin

Nick León B2B DJ Python

Prospa B2B Skream

Rauw & Friends

Sofaygo

Suero

Tainy

The Dare B2B Fcukers (DJ SET)

Travis Scott

¿Qué esperar del “Grand Theft Auto VI: The Festival”?

De acuerdo con Rockstar Games, el evento está pensado para que los fans de la franquicia puedan disfrutar de la música de Vice City y Leonida a través de los artistas que forman parte la banda sonora oficial de GTA 6. El festival se llevará a cabo en Miami, Florida, y contará con dos escenarios que presentarán “música sin parar”. Cabe mencionar que se trata de un festival único y exclusivo para mayores de 17 años.

Grand Theft Auto VI: The Festival, a special live event on November 21 at Mana Wynwood in Miami to celebrate the launch of GTAVI, featuring a star-studded lineup of artists from the game and the official soundtrack.



More info: https://t.co/XRlfYFOk0H pic.twitter.com/fQyOU7I4gU — Rockstar Games (@RockstarGames) November 9, 2026

Los boletos para el “Grand Theft Auto VI: The Festival” saldrán a la venta este mismo miércoles, 11 de noviembre, a las 11:00 a.m. (hora del centro de México). Para acceder a ella, deberás registrarte en un sorteo en la página oficial de GTA VI. Solo los afortunados que reciban un código de compra vía SMS, podrán adquirir entradas.

Grand Theft Auto VI: The Festival Mapa oficial del Grand Theft Auto VI: The Festival (Rockstar Games)

¿Cuándo sale GTA 6?

Grand Theft Auto VI estará disponible a partir del 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X|S; aunque la descarga anticipada o precarga se dará a partir de este 10 de noviembre. El juego tendrá un peso de 212 GB.