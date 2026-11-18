A diferencia de ediciones anteriores, ahora no contaras con dinero ilimitado desde el inicio de GTA 6, para ello debes cumplir la historia principal para obtener todos los beneficios, no hay forma de evitarlo en el videojuego.

Otro aspecto a considerar, es que si terminarse la historia, los trucos individuales van a seguir bloqueados, por lo que será necesario completar desafíos especiales para que tener acceso a ciertos comandos para desbloquearlos.

¿Cómo introducir los códigos de GTA 6?

Una vez que hayas cumplido con alguna de las misiones, debes conocer la forma en que puedes activar los trucos o recompensas, para ello debes hacer lo siguiente en GTA 6:

Abre el teléfono del videojuego presionando arriba. Presiona L1 o LB (dependiendo la consola que tengas) y presiona R1 o RB. Posteriormente deberás de ingresar el comando de direcciones dependiendo lo que hayas ganado.

Es importante aclarar que aunque tengas conocimiento de los códigos, eso no implica que puedas desbloquearlos desde el momento uno, para ello hay que cumplir las misiones para poder hacer uso de ellas.

¿Cuáles son los códigos de GTA 6?

Suma 250 mil dólares al terminar la historia de GTA 6 : Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha

al terminar la historia de : Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, izquierda, abajo, derecha Aumentar nivel de peligro , debes escapar de una búsqueda de 3 estrellas en 25 veces: izquierda, abajo, derecha, abajo, arriba, abajo, arriba.

, debes escapar de una búsqueda de 3 estrellas en 25 veces: izquierda, abajo, derecha, abajo, arriba, abajo, arriba. Concentración ilimitada , igual al terminar la historia ilimitada: abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, derecha

, igual al terminar la historia ilimitada: abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, derecha Armadura corporal , se obtiene al terminar 100 entrenamiento: abajo, arriba, izquierda, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, abajo, abajo

, se obtiene al terminar 100 entrenamiento: abajo, arriba, izquierda, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, abajo, abajo Munición máxima al tener 25 medallas de bronce o ser superior en las galerías de tiro: abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, abajo, izquierda.

al tener 25 medallas de bronce o ser superior en las galerías de tiro: abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, arriba, abajo, izquierda. Munición infinita al tener 25 medallas de plata o ser superior en las galerías de tiro: abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, abajo.

al tener 25 medallas de plata o ser superior en las galerías de tiro: abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo, abajo, abajo. Sin necesidad de recarga , al tener 25 medallas de oro o ser superior en las galerías de tiro: abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo abajo, arriba.

, al tener 25 medallas de oro o ser superior en las galerías de tiro: abajo, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, abajo abajo, arriba. Fuerza de ataque al terminar la historia: abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, abajo.

al terminar la historia: abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, abajo. Balones explosivos al golpear a 20 enemigos con daño explosivo: abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, derecha.

al golpear a 20 enemigos con daño explosivo: abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, arriba, derecha. Fuerza de vehículos , matar a 25 enemigos con un vehículo: abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, izquierda, arriba, abajo.

, matar a 25 enemigos con un vehículo: abajo, arriba, izquierda, izquierda, derecha, abajo, izquierda, arriba, abajo. Baibatsu Boomazoom , completa 5 desafíos de compra: izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, izquierda.

, completa 5 desafíos de compra: izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, izquierda, arriba, izquierda. MTL Pumper (para el desbloqueo sigue en construcción): izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecha, arriba

(para el desbloqueo sigue en construcción): izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecha, arriba HVY Bulldozer , hay que descubrir el HVY en el menú de progreso.: Izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecah, abajo

, hay que descubrir el HVY en el menú de progreso.: Izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, derecah, abajo Cambio del tiempo atmosférico al terminar la historia: abajo, derecha, arriba, abajo, derecha, arriba, derecha.

Estos son solamente algunos de los códigos y trucos disponibles del videojuego (siempre que se cumpla con las misiones), ya que varios siguen en “Construcción”, esperando que en los siguientes días se den a conocer más detalles al respecto.