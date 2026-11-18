A poco menos de 24 horas del esperado lanzamiento del GTA 6, videojuego que promete llegar para revolucionar toda la industria, los fans de México y toda Latinoamérica tienen que saber que podrán disfrutar del título desde las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre del 2026, esto de acuerdo con el horario local de cada país como México, Argentina, Uruguay y el resto de América Latina. No obstante, es importante tomar en cuenta los distintos husos horarios de la región.

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¿A qué hora se podrá jugar GTA 6 en México y Latinoamérica?

Si tienes dudas sobre desde qué segundo podrás acceder a los servidores para poder disfrutar del nuevo título de Rockstar Games, GTA 6, esto es todo lo que debes tomar en cuenta.

México (CDMX) en punto de las 00:00, 19 nov.

Guatemala - 00:00, 19 nov. - Igual a México

Costa Rica - 00:00, 19 nov. - Igual a México

El Salvador - 00:00, 19 nov. - Igual a México

Honduras - 00:00, 19 nov. - Igual a México

Nicaragua - 00:00, 19 nov. - Igual a México

Colombia - 00:00, 19 nov. - Igual a México

Perú - 00:00, 19 nov. - Igual a México

Ecuador continental - 00:00, 19 nov. - Igual a México

Panamá - 00:00, 19 nov. - Igual a México

Bolivia - 00:00, 19 nov. - 1 hora antes que en México

Venezuela - 00:00, 19 nov. - 1 hora antes que en México

Argentina - 00:00, 19 nov. - 3 horas antes que en México

Chile continental - 00:00, 19 nov. - 3 horas antes que en México

Uruguay - 00:00, 19 nov. - 3 horas antes que en México

Paraguay - 00:00, 19 nov. - 3 horas antes que en México

Brasil - 00:00, 19 nov. - 3 horas antes que en México

¿Desde qué segundo se podría jugar GTA 6 en México debido a los distintos husos horarios del país?

Es fundamental recordar que estos husos horarios corresponden al bloqueo del juego para cada región, por lo que en países con diversos husos horarios, como lo pueden ser México o Brasil, el horario puede variar aún más. Por lo que, para el caso de México, esto es lo que debes tomar en cuenta: los siguientes husos horarios.

¿A qué hora se podrá jugar GTA 6 en México?

Ciudad o región Fecha Hora de desbloqueo

Ciudad de México - 19 de noviembre - 00:00 horas

Guadalajara, Jalisco - 19 de noviembre - 00:00 horas

Monterrey, Nuevo León - 19 de noviembre - 00:00 horas

Cancún, Quintana Roo - 19 de noviembre - 01:00 horas

Hermosillo, Sonora - 18 de noviembre - 23:00 horas

Tijuana, Baja California - 18 de noviembre - 22:00 horas

No obstante, se debe tomar en cuenta que estos horarios de lanzamiento han sido tomados debido a las declaraciones oficiales del juego para poder acceder a los servidores durante su estreno. No obstante, se recomienda corroborar la información y mantenerse al tanto de lo que pudiera ocurrir con el gran inicio de GTA 6.