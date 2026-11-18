A poco menos de 24 horas del esperado lanzamiento del GTA 6, videojuego que promete llegar para revolucionar toda la industria, los fans de México y toda Latinoamérica tienen que saber que podrán disfrutar del título desde las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre del 2026, esto de acuerdo con el horario local de cada país como México, Argentina, Uruguay y el resto de América Latina. No obstante, es importante tomar en cuenta los distintos husos horarios de la región.
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¿A qué hora se podrá jugar GTA 6 en México y Latinoamérica?
Si tienes dudas sobre desde qué segundo podrás acceder a los servidores para poder disfrutar del nuevo título de Rockstar Games, GTA 6, esto es todo lo que debes tomar en cuenta.
México (CDMX) en punto de las 00:00, 19 nov.
Guatemala - 00:00, 19 nov. - Igual a México
Costa Rica - 00:00, 19 nov. - Igual a México
El Salvador - 00:00, 19 nov. - Igual a México
Honduras - 00:00, 19 nov. - Igual a México
Nicaragua - 00:00, 19 nov. - Igual a México
Colombia - 00:00, 19 nov. - Igual a México
Perú - 00:00, 19 nov. - Igual a México
Ecuador continental - 00:00, 19 nov. - Igual a México
Panamá - 00:00, 19 nov. - Igual a México
Bolivia - 00:00, 19 nov. - 1 hora antes que en México
Venezuela - 00:00, 19 nov. - 1 hora antes que en México
Argentina - 00:00, 19 nov. - 3 horas antes que en México
Chile continental - 00:00, 19 nov. - 3 horas antes que en México
Uruguay - 00:00, 19 nov. - 3 horas antes que en México
Paraguay - 00:00, 19 nov. - 3 horas antes que en México
Brasil - 00:00, 19 nov. - 3 horas antes que en México
¿Desde qué segundo se podría jugar GTA 6 en México debido a los distintos husos horarios del país?
Es fundamental recordar que estos husos horarios corresponden al bloqueo del juego para cada región, por lo que en países con diversos husos horarios, como lo pueden ser México o Brasil, el horario puede variar aún más. Por lo que, para el caso de México, esto es lo que debes tomar en cuenta: los siguientes husos horarios.
¿A qué hora se podrá jugar GTA 6 en México?
Ciudad o región Fecha Hora de desbloqueo
Ciudad de México - 19 de noviembre - 00:00 horas
Guadalajara, Jalisco - 19 de noviembre - 00:00 horas
Monterrey, Nuevo León - 19 de noviembre - 00:00 horas
Cancún, Quintana Roo - 19 de noviembre - 01:00 horas
Hermosillo, Sonora - 18 de noviembre - 23:00 horas
Tijuana, Baja California - 18 de noviembre - 22:00 horas
No obstante, se debe tomar en cuenta que estos horarios de lanzamiento han sido tomados debido a las declaraciones oficiales del juego para poder acceder a los servidores durante su estreno. No obstante, se recomienda corroborar la información y mantenerse al tanto de lo que pudiera ocurrir con el gran inicio de GTA 6.