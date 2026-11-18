Es oficial, estamos a menos de 24 horas del gran lanzamiento de Grand Theft Auto 6, sin embargo este miércoles 18 de noviembre Metacritic, el sitio web estadounidense que recopila reseñas y reúne los análisis así como calificaciones de diversos medios de comunicación y periodistas especializados de todo el mundo en videojuegos, películas, series de televisión y álbumes de música, dió a conocer el puntaje otorgado a GTA VI, de Rockstar Games, el cual fue de 99, esto considerando que las puntuaciones que Metracritic utiliza siempre van del 0 al 100. Esta puntuación se dió mediante el análisis de 153 expertos. Si bien, este es un récord histórico, el videojuego comparte posición con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lanzado originalmente en 1998, mismo que también obtuvo un puntaje de 99.

¿Qué calificaciones han recibido versiones anteriores de GTA 6 en Metacritic?

Hasta el momento, GTA VI ha tenido el mayor número de puntaje en Metacritic ya que anteriores versiones del juego no han conseguido 99. GTA IV consiguió 98 puntos, mientras que GTA V 97. Por su parte, GTA III recibió 97 mientras que GTA II 60. La primera versión del videojuego no cuenta con puntaje ya que en 1998, año en el que se lanzó, Metacritic aún no se convertía en un estándar de la industria.

GTA 6 is the highest rated game OF ALL TIME on Metacritic with 99.



Tied with the original ‘Legend of Zelda: Ocarina of Time’ game. pic.twitter.com/BuarguLVso — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 18, 2026

¿Qué dicen las primeras reseñas de GTA 6, precio a su lanzamiento oficial?

Si bien el lanzamiento de GTA 6 será este próximo 19 de noviembre, en Nueva Zelanda, debido a los husos horarios, ya está disponible, razón por la que se han dado a conocer las primeras reseñas de algunos jugadores, como el caso de Connor Cattermoul, joven de 27 años, quién fue entrevistado por un medio internacional. El gamer, quien logró completar la misión introductoria de la sexta versión de GTA 6 compartió impresiones muy favorables ya que destacó grandes elementos como los gráficos, la fluidez de la experiencia y todas las opciones que se pueden explorar.

¿Cuánto pesa y cuánto tiempo tardará la descarga de GTA 6?

El peso de GTA 6 es de 212 GB. Por otro lado, de acuerdo con Vandal, medio español especializado en gaming, “los jugadores necesitarán una velocidad de 2,8 Mbps para descargar Grand Theft Auto VI desde el 12 de noviembre para tenerlo el 19 de noviembre” aunque han señalado que esto supondría tener la consola encendida durante muchas horas, sin descanso. “Con una velocidad de 25 Mbps ojos jugadores necesitarán 18 horas y 40 minutos, mientras que con 100 Mbps la descarga llevará 4 horas y 40 minutos”, fue parte de lo que el medio señaló. Además de esto expresaron que uno de los tiempos mínimos podría ser de 56 minutos si se cuenta con un plan de 500 Mbps.