Eminem lleva “Marshall’s Massacre” al mundo de los videojuegos; esto sabemos sobre su nueva incursión gamer

El legendario rapero Eminem lanzará el videojuego retro de 16 bits “Marshall's Massacre”, una colaboración oficial con la marca de ropa urbana NERDS Clothing (fundada por el diseñador Eimen Ho). Esta apuesta busca transformar la obra del artista en una experiencia interactiva, cultural y de diseño.

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¿Qué tiene que ver el legendario rapero Eminem con el lanzamiento del videojuego “Marshall's Massacre”?

Es importante destacar que “Marshall’s Massacre” está directamente ligado a Eminem, pues el videojuego fue creado específicamente como parte de una colaboración entre el rapero y NERDS Clothing. El título desarrollado por Fan Arcade utilizará una estética 16-bit de Eminem y forma parte de una colección especial que se presentará en New York Comic Con.

¿Qué se sabe sobre el lanzamiento de “Marshall's Massacre”?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el gran debut de “Marshall's Massacre”, se lleará a cabo del 8 al 11 de octubre del año en curso dentro del marco de las celebraciones de la New York Comic Con. No obstante, es importante tomar en cuenta que, a la par del estreno digital en marshallsmassacre.com, se lanzará una colección cápsula de ropa sumamente limitada, en la que se espera una chaqueta bomber, una playera y una tabla de skate.

¿De qué trata el juego “Marshall's Massacre”?

“Marshall's Massacre”, es un videojuego estilo arcade retro de 16 bits, el cual se trata de un título de género de terror lanzado en octubre de 2026 como parte de una colaboración exclusiva de ropa urbana y cultura geek, junto a la icónica marca NERDS Clothing para la New York Comic Con.

¿Qué son los juegos arcade de 16 bits?

Dentro del universo de gaming, los juegos arcade de 16 bits se presentan como aquellos títulos diseñados para máquinas recreativas o sistemas que utilizaban microprocesadores de 16 bits, lo que permitía un mejor procesamiento de datos simultáneo, mayor y mejores gráficos a los acostumbrados 8 bits de la época.