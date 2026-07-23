Filtran clip inédito de “Spider-Man: Brand New Day” en la Comic-Con de San Diego a días de su estreno en cines

Estamos a escasos días del estreno de “Spider-Man: Brand New Day” y el hype está a todo lo que da. Bajo esta línea, se ha filtrado un nuevo clip de la próxima cinta del superhéroe arácnido. El video fue presentado de manera inédita en la Comic-Con de San Diego, durante la mañana de este mismo jueves 23 de julio, y ya circula en redes sociales.

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Filtran clip inédito de “Spider-Man: Brand New Day” en la Comic-Con de San Diego: ¿Qué se vió en el video?

El clip dura apenas un minuto. A lo largo de este, se muestra una secuencia de acción en la que el emblemático Hombre Araña, protagonizado por Tom Holland, se desliza por los rascacielos de Nueva York, poniendo a prueba la evolución de sus sentidos arácnidos. Si bien este video no revela mucha información, a comparación de lo que se ha visto en trailers y adelantos anteriores, sí que ha elevado las expectativas de los fanáticos. Aquí te compartimos el audiovisual.

New Spider-Man Brand New Day scene revealed at San Diego Comic-Con! pic.twitter.com/6UlQF0zwi2 — Erik Voss LIVE @ SDCC 26 (@eavoss) July 23, 2026

¿De qué se trata “Spider-Man: Brand New Day”?

La nueva película de Spider-Man llega cuatro años después de “No Way Home”, la cual termina con un Peter Parker completamente olvidado, debido a un hechizo. Bajo esta línea, la cinta se centrará en las consecuencias personales de aquella decisión, a medida que el superhéroe se enfrenta a una nueva red de criminales en la Ciudad de Nueva York.

“Peter Parker ya no está, pero Spider-Man está en la cima de su carrera, manteniendo a salvo la ciudad de Nueva York. Todo le va bien a nuestro héroe anónimo, hasta que una inusual serie de crímenes lo arrastra a una red de misterio más grande que nunca”, se lee en la sinopsis oficial de la película. Aquí te compartimos el tráiler oficial:

¿Cuándo se estrena “Spider-Man: Brand New Day” en México?

“Spider-Man: Brand New Day” tendrá su estreno en cines de México el próximo jueves, 30 de julio. Algunos complejos cinematográficos ya cuentan con preventa activa para la premiere de la cinta y el día del estreno, por lo que te recomendamos visitar el sitio web del cine de tu preferencia o acudir a taquilla para la debida adquisición de boletos.