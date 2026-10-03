Las 4 diferencias más grandes entre ‘Carrie’ la serie de Prime Video, y ‘Carrie’ el libro de Stephen King

La serie de Carrie de Prime Video ha generado diversos comentarios, pues para los fans ha logrado mantener algunos de los elementos centrales de la novela original de Stephen King. No obstante, su director, Mike Flanagan, ha introducido algunas libertades creativas para darle vida a la historia de 2026. Aquí te contamos 4 diferencias entre la novela y la serie que debes conocer como fan.

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4 diferencias que debes conocer entre la obra de Stephen King y la nueva serie de Carrie

Carrie no llega a la escuela de la misma manera

Dentro de la novela de Stephen King, Carrie ya es alumna de la escuela y se le ve llevando tiempo siendo víctima de acoso escolar. No obstante, dentro de la serie, Carrie ha pasado prácticamente toda su vida aislada y educada en casa.

La muerte de su padre adquiere un papel central

Dentro del libro, el padre muere en un accidente de construcción antes de que Carrie nazca, mientras que en la serie Ralph muere cuando Carrie ya es adolescente y su fallecimiento se convierte en el acontecimiento que cambia completamente su vida.

Margaret no tiene exactamente la misma relación con Carrie

Dentro de la novela, el papel de la madre se ve envuelto en una vida altamente religiosa que genera miedo en Carrie, mientras que sigue siendo profundamente religiosa y controladora, pero también ama y protege a su hija

El acoso escolar ahora también ocurre en internet

Una de las diferencias que más ha llamado la atención es el papel de las redes sociales, pues el acoso escolar se ve muy presente dentro de las plataformas digitales. La serie utiliza este elemento para actualizar uno de los conflictos centrales de la novela.

A pesar de las libertades creativas tomadas por el director, la serie mantiene una gran cercanía a la obra original, aspecto que ha consolidado a este proyecto como una de las series favoritas para maratonear.