Recientemente, se dio a conocer que Henry Cavill debutó en el universo de los videojuegos con Mustache Protocol, una aventura gratuita de 16 bits creada junto a Google mediante herramientas de inteligencia artificial. Este juego llega con una aventura gratuita de 16 bits creada.

¿De qué trata Mustache Protocol?

La historia del peculiar videojuego gira alrededor de una misión que lo llevará en su búsqueda de impedir que un agente CGI elimine todos los bigotes del planeta. Los gamers pueden utilizar a un héroe inspirado en Henry Cavill, quien debe avanzar por escenarios retro, enfrentar enemigos y superar tres niveles.

¿Cuáles son los elementos más llamativos del juego?

Una espada con forma de peine para combatir.

Potenciadores y habilidades especiales.

Referencias y guiños a la carrera del actor.

Apariciones de sus perros Kal y Baggins.

Gráficos inspirados en los videojuegos clásicos de 16 bits.

¿Cómo jugar gratis Mustache Protocol?

Si quieres formar parte de este título de novedades, toma en cuenta que el videojuego está disponible para navegadores, por lo que no se requiere ningún tipo de computadora.

Además, se ha dado a conocer que el juego también cuenta con un propósito solidario, pues del 11 al 30 de noviembre del año en curso, Google donará 11 dólares a Movember por cada partida jugada, con un límite máximo de 500 mil dólares.

¿Por qué el bigote de Henry Cavill se volvió viral?

El bigote de Henry Cavill se convirtió en un fenómeno de internet durante el estreno de Justice League (2017). Debido a que el actor no podía afeitarse por su participación en otra película.

Debido a esto Warner Bros tuvo que eliminarlo digitalmente mediante CGI, lo que provoco una reacción negativa en el publico por el resultado final, pues se señalo que parecía antinatural, además de enorme presupuesto dedicado para la tarea.