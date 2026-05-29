RETRASAN esperado videojuego para este 2026, ¿de cuál se trata y hasta qué fecha movieron el estreno?

La industria de los videojuegos volvió a sacudir a todos los gamers, pues uno de los videojuegos del año volvió a anunciar de manera oficial su retraso. GTA VI volvió a generar polémica tras viralizarse que no llegara en la fecha pactada y ahora los fanáticos de la saga tendrán que esperar hasta febrero del próximo año.

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Rockstar Games, casa de Grand Theft Auto, se ha visto fuertemente envuelta en polémicas relacionadas con el aumento de precios, despidos y escándalos. No obstante, la firma y, en general, la industria de los videojuegos ha vivido un gran año en cuanto a lanzamientos de calidad. No obstante, la segunda mitad del año esperaba la llegada de GTA 6 la cual ahora de manera oficial ha sido retrasada hasta 2027.

¿Qué se sabe sobre el retraso de GTA 6?

Fue en 2020 cuando se dio a conocer el inicio de uno de los proyectos más esperados, GTA 6, y desde entonces han pasado 6 años desde que los fans han mantenido una espera paciente por uno de los títulos que más expectativas representa. A pesar de las malas noticias, el retraso en esta ocasión pareciera no ser tan significativo, ya que solo se ha declarado que llegará en febrero del siguiente año.

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¿Desde cuándo se esperaba el lanzamiento de GTA VI?

De acuerdo con lo que Microsoft habría declarado dentro de un comunicado oficial: Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4. y Grand Theft Auto VI, serían lanzados en los próximos meses. No obstante, ahora tomo la decisión de retrasar Fable hasta febrero de 2027 para garantizar que pueda tener “el protagonismo que se merece”.

¿Cuánto costará GTA VI?

A pesar de los retrasos, se espera que el nuevo GTA VI, ostente un costo aproximado de 70 dólares o 2000 pesos mexicanos. Aunque será solo cuestión de tiempo conocer cuál será el costo final y la novedosa jugabilidad que promete.