Recientemente se dio a conocer el sensible fallecimiento del desarrollador alemán y creador del mítico juego indie Stick: Run Manuel Otto. No obstante, lo que ha generado controversia es el hecho de que el gamer se desabrochó durante una transmisión en directo mediante la plataforma Twitch. A pesar de que hasta ahora no se ha reportado la causa oficial de la muerte, se ha comenzado a señalar que el motivo se debió a un atentado contra su propia vida, por lo que sus allegados han solicitado respeto y privacidad.

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¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de Manuel Otto, creador de Stick Run, durante su transmisión en directo?

Hasta el momento no se ha declarado de manera oficial y confirmada la causa de la muerte del desarrollador alemán Manuel Otto, creador de Stick Run. No obstante, fuertes rumores apuntan a que se trató de un suicidio, durante una de sus transmisiones en directo dentro de Twitch, ocurrida el pasado 20 de octubre del 2026. Hasta ahora, sus allegados han confirmado estar al tanto del video en donde el programador de 30 años pareció atentar contra su vida, a pesar de que la plataforma eliminó de manera inmediata el canal y las grabaciones encontradas con el fin de evitar la difusión del contenido.

De la misma manera, se ha reportado que tanto la policía como los servicios de emergencia de Baviera, Alemania, reportaron un incidente dentro de una vivienda de Breitbrunn am Chiemsee, donde hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 30 años. No obstante, no se ha confirmado hasta ahora que este incidente se relacione con la supuesta inmolación del creador de contenido.

Si tú o alguno de tus seres queridos está pasando por momentos complicados, es importante acudir por ayuda mediante servicios como La Línea de la Vida en México marcando al: 800 911 2000.

Manuel Otto, creador de Stick Run: ¿Por qué su juego es tan popular?

Dentro del mundo de los videojuegos, Stick Run se consolidó como uno de los fenómenos masivos al ser uno de los primeros juegos "endless runner" multijugador integrados directamente a la plataforma de Facebook, logrando la increíble suma de los 50 millones de usuarios registrados gracias a su jugabilidad sin complicaciones, pero rápida e interactiva al ser basada en esquivar objetos.

Uno de sus grandes logros fue su sistema de personalización de personajes, el mercado interno de intercambio de skins y objetos raros entre jugadores, sentando una actividad activa que podía conectarse e interactuar en tiempo real entre conocidos y jugadores de todo el mundo.

