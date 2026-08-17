¿Hayden Panettiere sufrió una sobredosis? Filtran la TRISTE llamada al 911 antes de su muerte

Se ha revelado que Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente y en paro cardiaco el domingo 16 de agosto de 2026, dentro del departamento de una de sus amigas en Greenville, Carolina del Sur. De acuerdo con el reporte de las autoridades obtenidos por el medio TMZ, un conocido realizó la llamada al 911 alrededor de la 1:51 de la tarde y solicitó ayuda para una mujer que no respondía. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al inmueble y de inmediato intentaron reanimarla con maniobras avanzadas. Desafortunadamente, la actriz tuvo que ser declarada sin vida en el lugar a las 2:32 p.m.

También te puede interesar: Hayden Panettiere y sus trabajos más reconocidos: desde películas como Scream hasta videojuegos como Kingdom Hearts

¿Qué ocurrió durante la llamada al 911?

TMZ consiguió una de las llamadas que se hizo a los servicios de emergencia. En esta se reporta sobre una mujer inconsciente en paro cardiaco. Algunos fragmentos de esta hacen referencia a una posible sobredosis. Sin embargo, cabe resaltar que este dato no se ha dado a conocer oficialmente como la causa de muerte de la actriz.

🚨 Hayden Panettiere Death: Fire Engine and Coroner's truck photographed at scene.



See more: https://t.co/jqB4GnwVD2 pic.twitter.com/6qF1A51c6H — TMZ (@TMZ) August 17, 2026

De acuerdo con el medio que difundió el audio, se piensa que el que hizo la llamada pudo haber sido el novio de Panettiere, pero no está confirmado. Las autoridades no han confirmado aún quién fue el que realizó la llamada.

¿Qué hicieron los paramédicos al llegar?

Los equipos médicos intentaron salvar a la actriz mediante reanimación cardiopulmonar y soporte vital cardiaco avanzado. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, la actriz no logró responder, por lo que tuvo que ser declarada sin vida en el lugar a las 2:32 de la tarde del domingo.

¿Qué muestran las imágenes de la escena?

En las fotografías que también obtuvo el medio TMZ, se logra apreciar cómo llegaron al domicilio camiones de bomberos, ambulancias y el vehículo de la oficina del forense frente al complejo residencial donde ocurrió la emergencia. Cabe mencionar que estas imágenes no muestran el interior del departamento ni el cuerpo de la actriz.

¿Cuál fue la causa de muerte de Hayden Panettiere?

Por ahora, la causa oficial permanece pendiente. La policía de Greenville continúa con la investigación y este lunes se hará una autopsia para conocer la causa de muerte. Lo que sí se confirmó es que fue encontrada sin señales de violencia criminal o circunstancias sospechosas.