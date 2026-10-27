FILTRAN tamaño de GTA 6 para consolas, ¿cuánto va a pesar el videojuego de Rockstar Games y qué puedes hacer para liberar espacio suficiente en tu equipo sin tener que borrar juegos?

Los fanáticos han esperado ansiosamente por años para el lanzamiento del GTA 6 y se ha filtrado el tamaño de descarga con el que arrancará actividades. Ante eso, algunos ya empiezan con los cálculos para liberar espacio en la consola. Respira, entérate de cuánto pesará el juego y aquí también se te proponen algunas soluciones para que no tengas que borrar juegos de tu almacenamiento interno.

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¿Cuánto pesará el GTA 6 en su salida a finales de año?

Hace unos días se hizo oficial que la pre-descarga estará disponible para el 12 de noviembre de 2026 y el lanzamiento final llegará hasta el 19 en la madrugada. Por ello, la gente ya comenzó a hacer cálculos para el gasto, el tiempo de descarga y algo muy importante… el tamaño del videojuego. Y es que algunos sitios especializados argumentan que pesará 210 GB.

Aunque la cantidad es bastante alta, algunos entienden que esto aumentará a muchos megabytes más cuando se extienda la carga de datos y avances del propio juego. Por eso, las preocupaciones abundan, pues el GTA 6 no puede faltar entre tus pertenencias y se requiere de espacio en tu respectiva consola.

🚨 Grand Theft Auto VI - 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 210 GB - 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ($79.99) Pre-Load : November 12 Release : November 19 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐓𝐢𝐦𝐞 : Midnight https://t.co/5vXkgnqfC7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 27, 2026

¿Cómo hacer espacio en mi consola para descargar el GTA 6?

Esto dependerá del tipo de archivos que tengas en tu almacenamiento y si tienes X-Box o Play Station, recordando que la salida para PC aún no se confirma.



X-Box

Primero deberías prestar atención en borrar los complementos restantes, los cuales son residuos de los juegos con los que ya no cuentas.

Cuando vas a la opción de Liberar Espacio, también puedes darle click en Juegos Reducibles para eliminar texturas 4K o idiomas que no se usan, sin afectar el desempeño del título.

Algunos indican que puedes borrar el espacio reservado, mismo que desaparece mientras no lo usas y se carga cuando abres el juego nuevamente.

Y otros recomiendan aprovechar al máximo la nube si tienes el X-Box Game Pass Ultimate, esto para jugar sin instalarlos directamente en la consola.

Play Station

Elimina capturas y clips que acumulen memoria, tomando en cuenta que algunas se hacen en automático en los distintos juegos a los que se tiene acceso.

Desactiva las descargas automáticas, pues incluso se concretan las de juegos que ya no utilizas.

Aunque puede ser un caso especial, cuando pasas de PS4 a PS5, muchos ven duplicados los juegos en sus memorias. Por eso echa un vistazo para evitar alguna sorpresa.