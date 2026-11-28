Hablar de salud emocional también implica reconocer que sentir tristeza, miedo, enojo, ansiedad o alegría forma parte de la vida cotidiana. Sin embargo, muchas personas crecen con la idea de que deben ocultar lo que sienten para evitar conflictos. Por ello, traemos para ti estas 3 películas de Disney+ que te ayudarán a entender por qué no debes reprimir tus emociones, mientras que estas otras te harán creer en las segundas oportunidades.

Para abordar este tema desde una perspectiva cercana y fácil de comprender, Disney y Pixar cuentan con tres producciones animadas que presentan distintas situaciones relacionadas con el bienestar psicológico. Mientras que estas 3 películas te enseñan que el amor verdadero también significa aprender a dejar ir.

3 películas de Disney+ que te ayudarán a entender por qué no debes reprimir tus emociones 3 películas de Disney+ que te ayudarán a entender por qué no debes reprimir tus emociones (Sitio web: Disney)

Intensa-Mente: para no reprimir tus emociones

La primera producción llegó a los cines el 19 de junio de 2015 y presenta a Riley Andersen, una niña de 11 años que debe adaptarse a una nueva ciudad después de que su padre consigue trabajo en San Francisco. El cambio de vivienda también implica dejar atrás sus amistades, su escuela y el entorno que conocía. Dentro de su mente, cinco personajes representan la alegría, tristeza, ira, miedo y desagrado, cada uno con una función en sus reacciones ante las experiencias cotidianas.

3 películas de Disney+ que te ayudarán a entender por qué no debes reprimir tus emociones 3 películas de Disney+ que te ayudarán a entender por qué no debes reprimir tus emociones (Sitio web: Disney)

Intensa-Mente 2: para no reprimir tus emociones

La parte 2 llegó a las salas de cine el 14 de junio de 2024 y retoma la historia de Riley cuando tiene 13 años y se prepara para ingresar a una nueva etapa escolar. En esta ocasión, Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Desagrado deben compartir el control con nuevos personajes: Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Ennui. La llegada de estos integrantes representa la complejidad que adquiere la vida emocional durante la adolescencia.

3 películas de Disney+ que te ayudarán a entender por qué no debes reprimir tus emociones 3 películas de Disney+ que te ayudarán a entender por qué no debes reprimir tus emociones (Sitio web: Disney)

Red: para no reprimir tus emociones

La tercera opción se estrenó el 11 de marzo de 2022 y tiene como protagonista a Mei Lee, una adolescente de 13 años que vive en Toronto, Canadá. La joven intenta cumplir las expectativas de su madre, Ming, mientras descubre nuevos intereses, fortalece sus amistades y atraviesa los cambios propios de su edad. La situación se complica cuando se transforma en un panda rojo gigante cada vez que experimenta sentimientos intensos.