Las relaciones más importantes no son para siempre. En la infancia, los padres protegen a sus hijos; con el paso del tiempo, los pequeños buscan tomar sus propias decisiones y construir su camino, como lo son estas 3 películas de Disney+ que te enseñan que el amor verdadero también significa aprender a dejar ir. En la misma plataforma puedes encontrar el thriller psicológico de 199 que se convirtió en un fenómeno en taquilla.

Tres producciones de Pixar abordan estas experiencias desde perspectivas diferentes: una familia que necesita reconciliarse con su pasado, unos juguetes que enfrentan el crecimiento de su dueño y un padre que debe confiar en las capacidades de su hijo. Mientras que esta película animada revive una de las leyendas más famosas y temidas de México.

3 películas de Disney+ que te enseñan que el amor verdadero también significa aprender a dejar ir 3 películas de Disney+ que te enseñan que el amor verdadero también significa aprender a dejar ir (Sitio web: Disney)

Coco, enseña el amor verdadero

La primera historia sigue a Miguel Rivera, un niño de 12 años que sueña con convertirse en músico, aunque su familia tiene prohibida la música. Durante una celebración del Día de Muertos, el protagonista llega al mundo de sus antepasados y conoce a Héctor, un personaje que lo ayuda a descubrir información desconocida sobre su historia familiar. La aventura dura 104 minutos y cuenta con las voces de Anthony González, Gael García Bernal y Benjamin Bratt.

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Toy Story 3, que enseña a dejar ir

La tercera entrega de la franquicia presenta un momento decisivo para Andy: está a punto de marcharse a la universidad y debe decidir qué hacer con sus juguetes de la infancia. Woody, Buzz Lightyear y sus compañeros desconocen cuál será su futuro, pues durante años formaron parte de la vida cotidiana del joven. La historia llegó a los cines el 18 de junio de 2010 y tiene una duración de 103 minutos.

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Buscando a Nemo, película de Disney+

La tercera recomendación presenta a Marlin, un pez payaso que cría solo a su hijo Nemo después de perder a su pareja y al resto de sus crías durante el ataque de una barracuda. Por miedo a sufrir otra pérdida, el padre mantiene una actitud sobreprotectora y limita las oportunidades de su pequeño para explorar el arrecife. Por su parte, Nemo tiene seis años y desea conocer el océano, asistir a la escuela y demostrar que puede realizar actividades por cuenta propia.