Volver a enamorarse, dejar atrás las decepciones y descubrir que el amor puede llegar cuando menos lo esperas son algunas de las historias que han conquistado al público a través del cine. Disney+ tiene 3 películas que te harán creer nuevamente en las segundas oportunidades en el amor, gracias a sus personajes, romances inesperados y finales que demuestran que siempre es posible comenzar de nuevo. Si buscas una historia para disfrutar durante una tarde de películas, estas opciones combinan fantasía, música y momentos emotivos.

Las producciones románticas de Disney no solamente presentan historias de princesas y príncipes, también muestran personajes que deben superar sus miedos, cambiar sus expectativas y aprender a confiar en otras personas. De acuerdo con las fichas de IMDb y SensaCine, estas películas incluyen aventuras en las que el amor aparece de formas inesperadas y transforma la vida de sus protagonistas.

Las películas de Disney+ que te harán creer en las segundas oportunidades en el amor

1. Enredados (2010): Rapunzel ha pasado toda su vida encerrada en una torre, hasta que conoce a Flynn Rider, un ladrón que termina acompañándola en una aventura para descubrir el mundo. Aunque al principio ninguno confía demasiado en el otro, poco a poco construyen una relación basada en la amistad, la confianza y el cariño. Esta historia demuestra que abrir el corazón puede llevarte a descubrir un amor que nunca imaginaste. De acuerdo con IMDb, la película tiene una calificación de 7.7 sobre 10, mientras que Rotten Tomatoes registra un 89% de aprobación de la crítica.

2. La princesa y el sapo (2009): Tiana es una joven trabajadora que sueña con abrir su propio restaurante en Nueva Orleans. Sin embargo, su vida cambia cuando conoce al príncipe Naveen, quien ha sido convertido en sapo por un hechizo. Ambos emprenden una aventura que los obliga a conocerse más allá de las apariencias y descubrir que el amor también significa aprender a cambiar por alguien más. La película recuerda que nunca es tarde para dejar atrás los prejuicios y darle una oportunidad a una persona diferente. Puedes consultar su historia en SensaCine, además de su calificación de 7.2 en IMDb.

3. Encantada (2007): Giselle cree que su destino es vivir un cuento de hadas junto a su príncipe, pero termina en las calles de Nueva York, donde conoce a Robert, un abogado que tiene una visión mucho más realista del amor. A pesar de sus diferencias, ambos comienzan a descubrir que los sentimientos pueden surgir cuando menos lo esperan. Esta comedia romántica demuestra que una decepción no significa que debas renunciar a encontrar la felicidad. Según Rotten Tomatoes, cuenta con 93% de aprobación de la crítica, mientras que SensaCine también incluye la película en su catálogo.