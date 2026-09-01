En 1999 salió a la luz una película que perdura hasta el día de hoy tras más de 25 años de su estreno, como es el thriller psicológico que se convirtió en un éxito en taquilla. Lo mejor de todo es que está en una plataforma de streaming, por lo que la puedes ver cuando quieras. En cambio, el filme de La Noche del Demonio 6 solo está disponible en cines, el cual promete hacerte dormir con la luz encendida.

El Sexto Sentido es la película que forma parte del catálogo de la plataforma de Disney+, por lo que la puedes ver y repetir las veces que quieras. El filme es de drama y dura poco más de una hora con 40 minutos. Además, no es apta para niños, como sí lo es Paw Patrol: la Dino Película que está disponible en cines. La clasificación del filme es para mayores de 13 años.

Hoy en streaming: el thriller psicológico de 1999 que se convirtió en un fenómeno en taquilla y no te puedes perder|IMDb

Lo que debes saber de la película que se estrenó en 1999

La película fue escrita y dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por Bruce Willis y Haley Joel Osment. El Sexto Sentido fue nominada al Oscar por el mejor guion original y el mejor director, entre otras más categorías. Además, los críticos la llamaron una de las más grandes historias de fantasmas jamás filmadas.

La trama de la película ocurre cuando el Dr. Malcolm Crowe, un distinguido psicólogo infantil, conoce a Cole Sear, un asustado niño de 8 años. El Dr. Crowe no está preparado para enfrentarse a la verdad de lo que obsesiona a Cole. "Con una intensidad fascinante que le resultará totalmente escalofriante, el descubrimiento del increíble sexto sentido de Cole los lleva a lugares misteriosos con consecuencias inolvidables.

El elenco de la película cuenta con grandes actores, como lo son:

Bruce Willis

Toni Collette

Olivia Williams

Haley Joel Osment

Donnie Wahlberg

Peter Tambakis.

El éxito en taquilla de la película

El Sexto Sentido fue la segunda película más taquillera de 1999 a nivel mundial, alcanzando una recaudación de más de 672 millones de dólares, solo superada por el Episodio I: La amenaza fantasma. Mientras que en el año 2000, el largometraje rompió récords históricos de alquiler en videoclubes en formato VHS y DVD, siendo rentada por aproximadamente 80 millones de personas.