5 películas infantiles de Disney+ que ayudan a los niños a valorar más a su familia

Uno de los valores que muchos padres buscan inculcarle a sus hijos desde pequeños, es la importancia de la familia y cómo es indispensable atesorar cada buen momento junto a los seres queridos. En este proceso de aprendizaje, una herramienta entretenida y que puede convertirse en una tradición única, son las películas familiares que están disponibles en Disney+ y son perfectas para hacer un maratón.

¿Cómo enseñarle a los niños el valor de la familia? Las 5 mejores películas de Disney+