5 películas infantiles de Disney+ que ayudan a los niños a valorar más a su familia
Las historias en la pantalla también pueden convertirse en lecciones muy especiales sobre la familia y el catálogo de Disney+ tiene varias películas del tema.
Uno de los valores que muchos padres buscan inculcarle a sus hijos desde pequeños, es la importancia de la familia y cómo es indispensable atesorar cada buen momento junto a los seres queridos. En este proceso de aprendizaje, una herramienta entretenida y que puede convertirse en una tradición única, son las películas familiares que están disponibles en Disney+ y son perfectas para hacer un maratón.
¿Cómo enseñarle a los niños el valor de la familia? Las 5 mejores películas de Disney+
"Lilo & Stich". No todas las familias son iguales y justamente esta diversidad es lo que las vuelve especiales. Es por esto que la película de "Lilo & Stitch" resulta ideal para mostrarle a los pequeños que es indispensable mantenerse unidos a las personas que quieren, incluso a pesar de las diferencias y adversidades. Todo gracias a que la historia retrata la importancia de la lealtad, el cuidado y la aceptación.
"Los Increíbles". Uno de los clásicos de personajes animados que se pueden ver en Disney+, es la primer entrega de "Los Increíbles", una familia bastante peculiar que demuestra que se es mucho más poderoso cuando se tiene la compañía correcta. La trata trata de unos superhéroes retirados que viven felices junto a sus hijos y se enfrentan a un inesperado reto que les hace darse cuenta que lo que verdaderamente los hace fuertes, es estar unidos ante todos.
"Coco". Ahora que se acerca la temporada de Día de Muertos, "Coco" es una de esas películas que no pueden faltar para pasar un rato especial. Esto gracias a que retrata una tradición arraigada en México y muestra cómo hay veces en que ni siquiera la muerte es suficiente para olvidarse de la familia, ya que sin importar el tiempo que pase, siempre hay alguien recordando a sus raíces.
"Encanto". Si quieres ver películas de Disney+ que son aptas para toda la familia, "Encanto" es una de las mejores opciones de su catálogo. En esta trama, se abordan los problemas de los Madrigal y profundiza en la "magia" que hay detrás de sentir el apoyo de los seres queridos para tener una convivencia especial todos los días.
"Buscando a Nemo". Aunque se estrenó hace más de 20 años, "Buscando a Nemo" sigue siendo una de las historias familiares preferidas para chicos y grandes. La historia trata de Nemo, un pez muy intrépido que, por desafiar a su padre, termina perdiéndose en el mar, pero Marlín no deja de buscarlo ni un momento y hasta se atreve a enfrentar a sus peores miedos con tal de reencontrarse con su hijo, una escena que deja como lección el amor incondicional que existe en las familias.