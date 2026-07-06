Bluey o Peppa Pig: Estos son los mejores capítulos que te enseñan sobre la familia de cada serie infantil

Hay series infantiles que prácticamente terminan volviéndose parte de la rutina de los niños porque las ven en todo momento: mientras desayunan, cuando terminan de hacer la tarea o hasta para antes de dormir. Y además, los capítulos de producciones como Peppa Pig o Bluey suelen tener enriquecedores mensajes en torno a temáticas importantes para ellos, como el valor de la familia y cómo tener una buena convivencia.

¿Cuáles son los mejores episodios de Bluey acerca de la familia?

"Baby Race" . En el episodio "Carrera de bebés", Chilly, la mamá de Bluey, recuerda cómo fueron sus primeros meses de vida y cómo atravesó esta experiencia siendo primeriza. Y aunque le dijo que tenía muchas dudas, finalmente pudo salir adelante con su crianza y se dedicó a educarlo con todo el amor y la paciencia del mundo para que creciera feliz, algo que después repitió con Bingo. Bluey tiene varios capítulos que enseñan el valor de la familia|Pandería

"Grandad". Este es quizá uno de los capítulos más tiernos de Bluey, porque junto a Bingo emprende un viaje para visitar a su abuelo. Y cuando llegan, se dan cuenta de que él quiere seguir activo como si la edad no le pesara, pero ellos se preocupan porque saben que necesita descansar. Así que terminan encontrando el equilibrio para que todos estén satisfechos con los planes que hacen para pasar tiempo juntos, comprendiendo que este tipo de recuerdos son invaluables.

¿Cuáles son los mejores capítulos de Bluey sobre de la familia?