7 películas animadas que todo niño debería ver antes de cumplir 10 años

Las caricaturas no solo tienen como propósito entretener a los niños, sino que también son una forma de que aprendan, fortalezcan su imaginación, comprendan emociones y hasta para que descubran la importancia de los valores. Por lo que existen varias películas animadas que han marcado a más de una generación y que son imperdibles para pequeños menores de 10 años por todo lo que pueden aprender de forma divertida.

Las 7 historias animadas que son perfectas para los niños y por qué

Toy Story. Un clásico que no pasa de moda y que a pesar de que se estrenó en 1995, sigue formando parte de la infancia de muchos junto a sus simpáticos personajes. Esto gracias a que en Toy Story se muestran las aventuras de los juguetes y cómo su mayor motivación es siempre la amistad y el trabajo en equipo, además de saber adaptarse a nuevas etapas. Lo ideal es empezar de la 1 y terminar con Toy Story 5 que recién se estrenó para entenderlas mejor. 7 películas animadas para que los niños aprendan valores antes de los 10 años|Disney+

Intensamente. Las películas de Intensamente se volvieron las favoritas de chicos y grandes por todas las lecciones que tiene y que son muy fáciles de digerir. Esta historia aborda las emociones que habitan en nuestros pensamientos y cómo influyen con el estado de ánimo, por lo que son una excelente alternativa para que los niños descubran nuevas formas de expresar cómo se sienten.

Buscando a Nemo. Uno de los aspectos más valiosos que se les puede enseñar a los niños son los valores familiares, pues es una forma de darles confianza para afrontar desafíos, según información de Children's Community Pediatrics. Y una película animada que definitivamente trae aprendizajes de este tema es Buscando a Nemo, pues la historia del intrépido pez y su padre demuestran que la familia siempre será un lugar seguro. 7 películas animadas para que los niños aprendan valores antes de los 10 años|Disney+

Frozen. Esta película animada de Disney se estrenó en 2013 y rápidamente se volvió de las preferidas. Es bueno que los pequeños de 10 años o menos vean Frozen porque transmite mensajes sobre el amor entre hermanos, la importancia de controlar las emociones y lo valioso de aceptarse tal cual somos.

Ratatouille. Aunque parezca que la premisa de Ratatouille es solamente cómica, en realidad su historia aborda temas que ayudan a reforzar la confianza en menores. Todo gracias a que sus protagonistas demuestran que el talento es diferente en cada persona y que la clave para alcanzar los sueños está principalmente en la perseverancia. 7 películas animadas para que los niños aprendan valores antes de los 10 años|Disney+

Zootopia. En Zootopia se hace presente la diversidad, que no solo está presente en el reino animal, sino también en la vida diaria. Y a través de momentos divertidos, se enaltece el hecho de que los prejuicios no definen el valor de alguien y que los prejuicios son actitudes dañinas para ellos y para los demás, tal como explica un artículo de American Psychological Association.

El Rey León. Aunque hay quienes consideran que es una película animada muy fuerte para los niños, lo cierto es que el Rey León tiene importantes mensajes que les podrían ser de gran utilidad antes de los 10 años. Uno de ellos es el recordatorio de que siempre hay que encontrar el valor para seguir adelante, incluso a pesar de los momentos difíciles, tal como lo hizo Simba con la pérdida de Mufasa, su padre.