No cabe duda que si de grandes películas hablamos, sin lugar a dudas tenemos que mencionar “Club de la Lucha” o también “Fight Club”, protagonizadas por Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter, cinta basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk de 1996. Esta película es una crítica al capitalismo y retrata el consumismo, la alienación, el insomnio, violencia, entre otros temas. El Guión de esta película ha destacado por frases célebres, una de ellas es dicha por el personaje Tyler Durden, interpretado por Brad Pitt la cual dice “Tenemos empleos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos”. Con estas palabras, Jim Uhls, guionista de la cinta, buscó criticar el consumismo moderno al mismo tiempo que la falta de pasión y sentido en el trabajo además del vacío emocional y las falsas necesidades.

Con la frase se reflexiona sobre los impulsos que las personas tienen para comprar, esto muchas veces gracias a la alienación, publicidad además de esto, la frase en mezcla con la idea de que muchas personas trabajan sin sentir amor por lo que hacen.

¿De qué trata “El club de la pelea”?

Esta película, dirigida por David Fincher , sigue la historia de un Jack, interpretado por el actor Edward Norton, un empleado que se dedica a vender seguros y que sufre de insomnio crónico además de que se encuentra en un bucle donde vive una vida rutinaria, vacía y obsesionada con el consumismo. En esta trama el protagonista conocerá a Tyler Durden (Brad Pitt), un hombre con quién fundará un club clandestino de pelea en donde los hombres se golpearan con el propósito de volver a sentirse vivos y tener adrenalina. Esto con el paso del tiempo tendrá un impacto muy fuerte ya que esto pasará a ser “Proyecto Caos”, el cual está ligado con la anarquía. El final de la cinta se considera uno de los más impresionantes que existe en el cine.

Brad Pitt Brad Pitt en el Club de la Lucha: “Tenemos empleos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos” (Fox 2000 Pictures)

“El club de la pelea”: Frases celebres e impacto que tuvo la película

A pesar de que esta película no tuvo los ingresos económicos que se esperaban, en la parte comercial y de distribución, con el tiempo se convirtió en una cinta de culto, que hoy en día tiene un gran papel dentro del séptimo arte. En Estados Unidos recaudó apenas unos 37 a 40 millones de dólares y no logró duplicar su inversión. Dentro de IMDb ocupa un puesto destacado.

Algunas de la frases más famosas de la cinta son las siguientes: