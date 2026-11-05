Miniseries para terminar en un fin de semana: historias de pocos episodios

No cabe duda que uno de los mejores planes para hacer durante el fin de semana es hacer un maratón de series, sin embargo si lo que buscas es terminarlas pronto. A continuación te presentamos 4 miniseries para ver en poco tiempo, pero que al mismo tiempo te engancharán.

Miniseries: 4 títulos ideales para ver en un fin de semana y que tienen pocos episodios

Cada una de estas producciones es ideal para los gustos de cualquier persona ya que hay variedad de contenidos y géneros, por supuesto todos llenos de drama y una historia sumamente interesante de la que seguro querrás saber el final una vez que inicies los episodios.

Miniserie en Prime Video “The Looming Tower”

Esta miniserie consta de una temporada y 10 episodios. Fue estrenada en 2018 y está basada en el libro de no ficción homónimo de Lawrence Wright. Esta producción, la cual estuvo nominada a tres Premios Emmy hace referencia a la caída de las torres gemelas el 11 de septiembre de 2011, pero no solo eso, sino los conflictos políticos que se vivieron previo a dicho suceso que marcó un antes y un después en la historia del mundo.

Miniserie en Prime Video “El ferrocarril subterráneo”

Esta miniserie cuenta con una temporada, la cuál tiene 10 episodios. La producción dirigida por Barry Jenkins está basada en la novela homónima ganadora del Premio Pulitzer de Colson Whitehead y retrata la historia de Cora Randall (Thuso Mbedu), una joven que vive esclavizada para producir algodón en Georgia, sin embargo luego de asesinar a un hombre huirá, pero al mismo tiempo descubrirá grandes sorpresas.

Miniserie en Prime Video “Nine Perfect Strangers”

Esta miniserie cuenta con dos temporadas, cada una con 8 capítulos. Esta producción es ideal para las personas que aman los thrillers dramáticos y psicológicos. La historia está basada en la novela homónima de Liane Moriarty. La trama se centra en 9 personas que asisten a un retiro de transformación sin saber que los métodos para sanar son radicales. Nicole Kidman debuta con una actuación fantástica.

Miniserie en Prime Video “Mrs. Wilson”

Esta es la miniserie más corta ya que la podrás ver en un día, esto debido a que cuenta con 3 episodios. Esta historia de época, ambientada en los años sesenta, se centra en Alison, una mujer que, luego de quedar viuda por el fallecimiento de su marido Alexander “Alec” Wilson (interpretado por Iain Glen), descubre que él llevaba una vida paralela llena de secretos pues incluso se enfrentará a una mujer que asegura ser la esposa de su difunto marido.