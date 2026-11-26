Estamos a menos de un mes del estreno de una de las películas MÁS esperadas de todo el año ¿Y la década?, pues Avengers: Doomsday está a la vuelta de la esquina y sí, todo ha sido incertidumbre dentro de los fans del MCU que no pueden esperar más por ver esta historia en la pantalla grande que promete cambiar para siempre el multiverso; pues incluso ya hay teorías sobre el “verdadero” Doctor Doom.

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Si algo ha caracterizado a Marvel en los últimos años es que tras filtraciones y especulaciones, han aprendido a ser un tanto ambiguos en sus pistas, tráilers y demás adelantos de las películas, por lo que la presentación de Robert Downey Jr. como el villano de esta cinta podría haber sido un señuelo que todo el fandom creyó y el verdadero podría ser Cilian Murphy, por lo que nosotros te explicaremos las teorías más sonadas.

¿Cillian Murphy es el verdadero Doctor Doom de Avengers: Doomsday? Esto se sabe sobre él y Robert Downey Jr.:

Sí, oficialmente estamos en temporada de teorías de Marvel y es importante tomar estas con pinzas porque los Hermanos Russo se han hecho especialistas en dar grandes sorpresas a los fans, por lo que en un multiverso cualquier cosa puede pasar.

La teoría sobre que Cillian Murphy es el verdadero Doctor Doom surgió en redes, cuando en posters promocionales fans hicieron un gran zoom y compararon sus ojos mirada, ya que el personaje de Victor Von Doom siempre suele tener su rostro cubierto por su icónica máscara, lo que sorprendió a todo mundo pues esta es muy idéntica en forma, tamaño y color…

12.18.26 is Doomsday.



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Esto nos lleva al siguiente punto: el multiverso. Sí, hemos visto distintas variantes de personajes, como lo es el caso de Spider-Man, Los 4 Fantásticos, los X-Men, etc., pero recordando los 14,000,605 futuros que vio Strange, nos da un gran margen para más variantes de Dr. Doom (mismas que vimos en los avances cuando este usa distintos trajes) o peor aún, pues fans especulan que el verdadero (Cillian Murphy) podría estar usando el cuerpo de Tony Stark desde otro universo, lo que desencadenaría en la siguiente película, Secret Wars con una crisis de eventos e identidades que harán chocar a muchos héroes.

¿Cuántas versiones de Dr. Doom se han visto en Avengers: Doomsday?

Aunque los primeros avances han mostrado pocas luces y detalle de Dr. Doom, previo al estreno de la película hemos visto tres trajes versiones de este personaje… ¿O tres versiones distintas? Por ello estos son los que se han identificado:

Victor Von Doom: Un personaje con un atuendo más sencillo, similar al de la escena postcréditos de Los 4 Fantásticos.

Un personaje con un atuendo más sencillo, similar al de la escena postcréditos de Los 4 Fantásticos. Doctor Doom: Una versión clásica del villano con una armadura un tanto más elaborada que se ha visto en tráilers y demás figuras promocionales.

Una versión clásica del villano con una armadura un tanto más elaborada que se ha visto en tráilers y demás figuras promocionales. Lord Doom: Funko Pop reveló una variante más “completa” del personaje, la cuál está más completa al poseer ciertos amuletos de magia y una armadura aún más sólida.