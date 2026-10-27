Avengers: Doomsday tendría tres equipos para enfrentar a Doctor Doom: las pistas que dejó el nuevo teaser

Los fans de Marvel están cada vez más emocionados y es que en el último comercial del filme se deja en claro que “3 equipos serán uno solo”. Esto sugiere que los distintos grupos de superhéroes tendrán que unir fuerzas ante una amenaza extremadamente poderosa que ya todos conocemos: Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. Cabe mencionar que no se dice directamente cuáles serán los equipos, pero para muchos fans está más claro que el agua y aquí te lo contamos todo. Los tres equipos son:



Los Avengers

Los Cuatro Fantásticos

Los X-Men

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¿De qué forma se unirá el multiverso de Marvel en Avengers: Doomsday?

Aún no se ha confirmado la forma en la que todos los universos se unirán, pero sí existen varias teorías. Puede ser que esto se deba al fenómeno de las incursiones, es decir, por el choque y colapso de las líneas temporales. Otra de las teorías indica que Loki y la TVA tendrán algo que ver con la unión del multiverso. La teoría que parece ser la más acertada es que todo sea parte del plan de Doctor Doom, el villano principal, pues él podría ser la amenaza que quiere reestructurar el multiverso hacia los eventos inspirados en Secret Wars.

¿Qué universo de Marvel se unirá en Doomsday?

El anuncio que recientemente se liberó deja en claro que Marvel Studios ya tiene al menos definidos tres grupos provenientes de tres grupos diferentes:

1. Los Vengadores (Tierra-616)

Ellos pertenecen a la línea principal del UCM y este está formado por personajes de los Nuevos Vengadores, además de Sam Wilson (Capitán América), Thor, Ant-Man, Shang-Chi, Falcon, Bucky Barnes, Yelena Belova y Steve Rogers.

2. Los Cuatro Fantásticos (Tierra-828)

Los personajes que conocimos en la película de “Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos” son el otro equipo de héroes que llegará a unir fuerzas contra Doctor Doom.

3. Los X-Men (Tierra-10005)

Este es uno de los regresos más esperados del cine y uno de los equipos que los fans de Marvel ya quieren ver en acción. En este equipo veremos a personajes como el Profesor X, Magneto, Cíclope, Mystique, Bestia, Nightcrawler y Gambito.