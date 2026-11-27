En los últimos días han habido una gran cantidad de teorías sobre la próxima película que formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel; pues Avengers: Doomsday se ha convertido en una de las entregas más esperadas y como buenos (¿Malos?) fans del cine de superhéroes ya hemos comenzado a poner altas expectativas sobre lo que será.

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Parte de la atención de esta entrega está meramente concentrada en el antagonista, pues el Doctor Doom será la pieza clave de este arco previo a Secret Wars y si bien, este es un personaje con bastante carga, internet se ha comenzado a llenar de teorías sobre si el verdadero será Cillian Morphy y no Robert Downey Jr. e incluso sobre cuántas variantes podríamos ver, siendo que por ahora se nos han revelado tres distintas.

¿Cuáles son las variantes del Doctor Doom que se han mostrado en Avengers: Doomsday?

Si bien, es un misterio cuántas más variantes podremos ver en la nueva película de Avengers, sí sabemos que a menos de un mes de su estreno hemos visto tres distintas las cuáles han sido llamadas de estas maneras:

Victor Von Doom: La versión del personaje con un atuendo un tanto más sencillo, al cuál relacionan con el que vimos en la escena postcréditos de Los 4 Fantásticos cuando hace contacto con Franklin Richards y la escena de Avengers Endgame: Encore.

La versión del personaje con un atuendo un tanto más sencillo, al cuál relacionan con el que vimos en la escena postcréditos de Los 4 Fantásticos cuando hace contacto con Franklin Richards y la escena de Avengers Endgame: Encore. Doctor Doom: Esta versión clásica con una armadura un tanto más elaborada que se ha visto en tráilers y demás figuras promocionales cuenta con una notable evolución, por lo que se cree que es aún más fuerte.

Esta versión clásica con una armadura un tanto más elaborada que se ha visto en tráilers y demás figuras promocionales cuenta con una notable evolución, por lo que se cree que es aún más fuerte. Lord Doom: Aún no se sabe si fue un error o un adelanto, pero Funko Pop y Hot Toys revelaron una variante más “completa” del personaje, la cuál está más completa al poseer ciertos símbolos de magia y una armadura aún más sólida.

Por ahora no se sabe si en realidad es el mismo Doctor Doom con diferentes trajes o si podremos ver distintas versiones del villano en Avengers: Doomsday.

¿Cillian Murphy es el verdadero Doctor Doom?

Hablando sobre las variantes del Doctor Doom, cada vez suena con más fuerza la teoría que señala que Robert Downey Jr. podría estar interpretando a una versión de este o incluso que sí sería Tony Stark aunque le habrían robado su identidad para poder acercarse a los Avengers.

Por otro lado, también hay quienes creen que la versión definitiva de este personaje será interpretada por el actor Cillian Murphy.