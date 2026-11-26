En la actualidad ha tomado fuerza el tema de los reestrenos de grandes películas, con el fin de presentar escenas eliminadas en el corte final o para conmemorar el estreno del filme en una fecha especial. Y ahora, surgió un rumor de que Spidey podría aparecer en Avengers: Doomsday, según lo mostrado por una escena post-créditos que se incluirá en el reestreno de Spider-Man: Brand New Day. Esto es todo lo que se sabe.

¿Spider-Man aparecerá en Avengers: Doomsday?

En medio de la vorágine generada por el tráiler final de Avengers: Doomsday, un asunto no menor en el Universo Cinematográfico de Marvel tiene como particularidad el reestreno de la última cinta de Spider-Man. El próximo 4 de diciembre en Estados Unidos y desde el 3 en México, volverá a los cines esta entrega que es el filme previo al gran evento de la llegada de Dr. Doom.

Con ello, reportan espacios como The New York Times, que las nuevas escenas a observarse en la película del arácnido... incluyen un adelanto o escena promocional de Avengers. Es decir, servirá como un elemento que meta a la gente en la dinámica de querer ver el magnoevento que marcaría el casi final del UCM como se le conoce hasta ahora.

Aunque muchos indicaron que esto da pie para que Spider-Man aparezca en esta entrega de los Vengadores, parece que el regreso del Amigable Vecino se dará hasta 2027 en Avengers: Secret Wars. Con esto, las especulaciones no se hicieron esperar y la emoción por saber las consecuencias del arribo de Dr. Doom es enorme.

¿Qué escenas EXTRA incluye el reestreno de Spider-Man: Brand New Day?

La primera se confirmó hace unos días, pues la actriz Rosario Dawson anunció su vuelta al UCM (personaje surgido de la serie de Daredevil) como Claire Temple. Así se explicaría cómo la identidad secreta de Spider-Man no corrió peligro al terminar en el hospital tras el disparo recibido por The Punisher.

Y el segundo gran agregado es donde existe confusión. No se entiende si Spidey aparece en una escena de Avengers: Doomsday o si es más un corte promocional anunciando que Doom llegará a este universo el próximo 16 de diciembre.