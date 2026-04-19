En el día de ‘Superman’ estas son sus 5 películas más famosas

Hoy, en el “Día de Superman” te decimos cuáles son las mejores películas para disfrutar con tu snack favorito. Si amas el mundo de DC Comics no querrás despegarte de la pantalla ya que podrás ver en distintas facetas a uno de los superhéroes más famosos de todos los tiempos.

¿Cuáles son las mejores películas de 'Superman' ?

Superman (1978): La película: Esta cinta definitivamente tenía que estar en primer lugar debido a que Christopher Reeve hizo uno de los papeles más importantes de su carrera dando vida a uno de los superhéroes más icónicos de todos los tiempos. La cinta fue dirigida por Richard Donald Schwartzberg y trata sobre cómo el joven Clark descubrirá sus poderes y en la gran Metrópolis enfrentará el mal. En esta historia Lex Luthor será el villano más importante a vencer.

El hombre de acero (2013): En esta versión más reciente el actor Henry Cavill da vida a Clark Kent, el icónico personaje de DC Comics. La cinta es dirigida por Zack Snyder y muestra la historia del joven que tendrá como propósito defender a la Tierra del General Zod. La película destaca por mantener un tono oscuro y realista al mismo tiempo.

Superman II (1980): Esta cinta destaca por presentar tres villanos: el General Zod, Ursa y Non, mismos que son criminales kryptonianos. Esta película tiene una trama muy interesante ya que en esta ocasión Superman renunciará a todos sus poderes para convertirse en una persona mortal y vivir un romance con Lois Lane. Esta película vuelve a ser protagonizada por Christopher Reeve.

Superman Returns (2006): Esta cinta protagonizada por Brandon Routh, quién da vida a Clark Kent, retrata el regreso de Superman a la tierra luego de 5 años donde uno de sus grandes propósitos será encontrar restos de Krypton. Por otro lado, respecto a su vida sentimental se encontrará con que su interés amoroso (Lois Lane) ha retomado su vida. Esta película destaca por ser especialmente emocional.

Batman VS Superman: El origen de la justicia (2016): Esta cinta, aunque también integra a Batman, es sumamente especial e importante ya que retrata una de las pocas veces en las que el superhéroe de capa roja no es visto como “un salvador” sino como alguien que representa un peligro, ya que así lo considera Bruce Wayne, por lo que comenzará una batalla en donde también estará presente uno de los legendarios villanos: Lex Luthor. Además de esto, en esta película también se integra la Mujer Maravilla, lo que representa más personajes de los distintos comics juntos en una cinta.

¿Cuándo se celebra el “Día de Superman”?

Este 18 de abril se celebra el 'Día de Superman', uno de los superhéroes más icónicos de DC Comics. Fue el 1938 cuando este personaje tuvo su primera aparición de forma oficial en Action Comics #1. A lo largo de la historia el personaje ha sido interpretado en la pantalla grande por diversos actores, de los que los fans han decidido cuál es su favorito.