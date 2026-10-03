Octubre trae consigo disfraces, calabazas y actividades relacionadas con la temporada, pero también abre la oportunidad de organizar una tarde de cine en casa. En Disney+ hay 4 películas de Halloween que puedes disfrutar con toda la familia. Asimismo, en la plataforma puedes ver el filme que regresó a Pixar al podio de la animación y que le enseñará a los niños la importancia del cuidado del medio ambiente.

Para elegir una cinta, se recomienda revisar su clasificación, duración y tipo de historia antes de ponerla para los pequeños. Entre las opciones disponibles aparecen producciones de 1983 a 2017, con propuestas que van desde las brujas de Salem hasta mundos fantásticos y personajes de estética gótica. En Disney+ también puedes disfrutar del thriller psicológico de 1999 que se convirtió en un fenómeno en taquilla y no te puedes perder.

4 películas de Halloween en Disney+ que puedes disfrutar con toda la familia|Disney Latino

Películas de Halloween para ver en Disney+

1. Abracadabra: Estrenada en 1993, con una duración de 1 hora con 36 minutos y cuenta con clasificación 10+ en la versión mexicana de Disney+. La historia comienza cuando un grupo de jóvenes resucita por accidente a las hermanas Sanderson, tres brujas que regresan después de 300 años y buscan recuperar su juventud.

4 películas de Halloween en Disney+ que puedes disfrutar con toda la familia|Disney Plus

2. El extraño mundo de Jack: La historia sigue a Jack Skellington, el Rey Calabaza de Ciudad Halloween, quien se cansa de repetir la misma rutina y descubre un mundo dedicado a la Navidad. Después decide llevar esa celebración a su propio lugar, pero su plan provoca problemas que involucran a Papá Noel y a Sally.

4 películas de Halloween en Disney+ que puedes disfrutar con toda la familia|Disney Plus

3. Frankenweenie: La cinta de Tim Burton sigue a Victor Frankenstein, un niño que pierde a su perro Sparky y utiliza la ciencia para devolverlo a la vida. El experimento desencadena una serie de situaciones extrañas cuando el animal escapa.

4 películas de Halloween en Disney+ que puedes disfrutar con toda la familia|Disney

4. Coco: En esta película no se habla sobre Halloween, sino del Día de Muertos, una de las grandes tradiciones mexicanas. La cinta de Disney-Pixar se estrenó en 2017, tiene una duración de 1 hora con 44 minutos y aparece con clasificación 0+ en Disney+ México. La trama sigue a Miguel, un niño que sueña con convertirse en músico y termina en la tierra de sus antepasados.