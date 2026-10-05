Hoy en HBO Max: si te gustó ‘Soul Eater’, tienes que ver el nuevo anime de misterio que se estrena hoy

Si te gustan los animes con mundos oscuros, personajes fuera de lo común y una historia llena de misterio, hoy HBO Max tiene una opción que puede convertirse en tu nuevo favorito: ‘Gachiakuta’. La serie combina acción, fantasía y suspenso en una historia que puede recordar a quienes disfrutaron de ‘Soul Eater’. Y si buscas más opciones para ver en casa, también puedes descubrir la película concierto de KPop que toda fan debería ver .

De acuerdo con IMDb, ‘Gachiakuta’ es una serie de animación japonesa estrenada en 2025, basada en el manga escrito por Kei Urana e ilustrado por Hideyoshi Andou. Su protagonista es Rudo, un joven que termina enfrentándose a un mundo completamente diferente al que conocía.

¿De qué trata Gachiakuta? Una historia de misterio, basura y supervivencia

La trama sigue a Rudo, quien vive en los barrios bajos de una sociedad dividida. Después de ser acusado de un crimen que no cometió, es arrojado al Abismo, un lugar peligroso donde termina rodeado de basura y criaturas aterradoras.

Lejos de ser una historia infantil, el anime apuesta por un universo oscuro y visualmente llamativo. Es precisamente ese tipo de escenarios el que puede atraer a quienes disfrutan de historias de fantasía con personajes que deben enfrentarse a situaciones extremas.

Si buscas otras historias para compartir en familia, también puedes conocer estas películas infantiles de Disney que ayudan a los niños a valorar más a su familia , aunque ‘Gachiakuta’ tiene un tono mucho más oscuro.

¿Por qué puede gustarte Gachiajuta si disfrutaste ‘Soul Eater’

?Una de las principales similitudes está en su combinación de acción, criaturas extrañas, poderes sobrenaturales y una estética oscura. Sin embargo, ‘Gachiakuta’ desarrolla su propia identidad a través de un mundo construido alrededor de los objetos desechados y el misterio que rodea al Abismo.

Gachiakuta tiene 25 capítulos.|(Especial/IMDb)

Además, la historia pone especial atención en personajes que han sido marginados y deben descubrir sus propias habilidades para sobrevivir.

¿Dónde ver ‘Gachiakuta’?

Si quieres comenzar con esta nueva aventura, ‘Gachiakuta’ está disponible en Crunchyroll, plataforma especializada en anime donde puedes encontrar sus episodios. Crunchyroll y HBO Max presenta la serie como una historia de acción y fantasía protagonizada por Rudo, quien deberá enfrentarse a los peligros del Abismo mientras intenta descubrir la verdad sobre lo que ocurrió.

Así, si ‘Soul Eater’ te conquistó por su estética, misterio y combates sobrenaturales, ‘Gachiakuta’ puede ser una alternativa interesante para comenzar una nueva historia llena de secretos, criaturas y un mundo que todavía tiene mucho por revelar.