Si buscas una película de terror para octubre, Pearl aparece entre las opciones disponibles en HBO Max para disfrutar en la noche de Halloween. El largometraje de 2022 pertenece al universo iniciado con X y presenta a Mia Goth como una joven atrapada en una granja familiar durante la pandemia de la influenza de 1918. En la misma plataforma puedes disfrutar del filme que obtuvo 10 nominaciones y ganó 3 Oscar en 2025.

¿De qué trata la película de terror?

La historia se desarrolla en una granja aislada de Texas durante 1918. Pearl vive junto con sus padres y permanece al cuidado de su padre enfermo bajo la vigilancia estricta de su madre Ruth. También puedes disfrutar de la serie original de HBO Max, que recibió 9 nominaciones a los premios Emmy 2026 y que es considerada la reinvención de Don Quijote y Sancho Panza.

Hoy en HBO Max: una película de terror psicológico ideal para la noche de Halloween que te asustará de verdad|IMDb

El esposo de Pearl, Howard, se encuentra lejos debido a la Primera Guerra Mundial, mientras ella mantiene el deseo de abandonar su entorno y alcanzar una vida relacionada con el espectáculo.

El conflicto comienza cuando las aspiraciones de Pearl chocan con las condiciones de su hogar. La protagonista busca una oportunidad para demostrar sus capacidades y escapar de la vida rural, pero la presión familiar, el aislamiento y sus propias obsesiones modifican su comportamiento.

Lo que debes saber de la película de terror

La producción tiene una duración de 1 hora y 42 minutos. Los protagonistas principales son Mia Goth, David Corenswet y Tandi Wright. La ficha incluye audio original en inglés y subtítulos en español latinoamericano.

Si el objetivo es seguir el orden de la saga, Pearl puede verse antes de X porque funciona como precuela narrativa. X transcurre en 1979 y presenta a Mia Goth en otro papel dentro de la misma historia, mientras Pearl retrocede hasta 1918 para mostrar el origen del personaje que da nombre a esta producción. Para una noche de Halloween, la película destaca por una característica concreta: no depende únicamente de sustos repentinos.