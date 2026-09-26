The Brutalist es una producción de Brady Corbet que sigue a László Tóth, un arquitecto judío húngaro que emigra a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir su vida y su carrera. Esta película se encuentra disponible en HBO Max, la cual tuvo 10 nominaciones y ganó 3 Oscar en 2025. En la misma plataforma también está disponible el filme que fracasó en taquilla frente a Forrest Gump y Pulp Fiction, pero que ahora es considerado uno de los clásicos del cine.

La historia tiene como escenario principal Pensilvania y coloca al personaje frente a Harrison Lee Van Buren, un empresario adinerado que reconoce su talento y le encarga un ambicioso proyecto arquitectónico. El filme llegó a salas mexicanas el 6 de febrero de 2025 y actualmente está en el catálogo de HBO Max, donde también puedes encontrar la serie inspirada en un gran magnate de la vida real que obtuvo 75 nominaciones en los Premios Emmy.

Hoy en HBO Max: La película que obtuvo 10 nominaciones y ganó 3 Oscar en 2025|IMDb

La sinopsis de la película ganadora al Oscar

László Tóth llega a Pensilvania después de sobrevivir a la guerra y busca establecerse lejos de Europa. Su esposa Erzsébet permanece separada de él durante parte de la historia debido a las circunstancias de la posguerra.

Cuando el empresario Harrison Lee Van Buren descubre sus capacidades, le ofrece la oportunidad de participar en un proyecto de gran escala que puede transformar su trayectoria profesional. Adrien Brody interpreta al arquitecto, mientras Felicity Jones da vida a Erzsébet y Guy Pearce encarna a Van Buren

El argumento combina arquitectura, migración, poder económico y relaciones familiares dentro de una historia ambientada principalmente en Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX.

Nominaciones y premios de The Brutalist

La película llegó a la ceremonia del Oscar con candidaturas en 10 categorías:



Mejor Película Dirección para Brady Corbet Actor para Adrien Brody Actor de Reparto para Guy Pearce Actriz de Reparto para Felicity Jones Guion Original Fotografía Banda Sonora Original Edición Diseño de Producción.

Sin embargo, la película solo ganó 3 Oscar: Mejor Actor Principal, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonoro Original.