La serie original de HBO Max, que recibió 9 nominaciones a los premios Emmy 2026 y que es considerada la reinvención de Don Quijote y Sancho Panza

Si ya no sabes qué ver y tienes ganas de una serie para maratonear, entonces el catálogo de HBO Max tiene la mejor opción para ti. Se trata de A Knight of the Seven Kingdoms, una producción original que está convirtiéndose en una de las favoritas, no solo de la audiencia, sino también de los críticos y ya hasta tiene 9 nominaciones a los premios Emmy 2026 todo gracias a que su trama y personajes lograron conquistar la pantalla.

¿Por qué comparan a A Knight of the Seven Kingdoms con Don Quijote y Sancho Panza?

Además de lo fascinantes que resultan cada uno de sus episodios, uno de los aspectos por los que A Knight of the Seven Kingdoms se hizo tan popular entre el público, es por las comparaciones que ha tenido con Don Quijote y Sancho Panza. De acuerdo con las reseñas en sitios especializados, estos contrastes se deben a que Dunk, el protagonista, es un personaje idealista, que cree en los códigos y siempre termina enfrentándose a un mundo que no piensa igual.

Esta serie conquistó a los críticos y a la audiencia|HBO Max

Por lo que precisamente estos rasgos hacen recordar al icónico personaje de la novela escrita por Miguel Cervantes en 1605. Y por supuesto, la trama no podría estar completa sin Egg, su fiel y astuto acompañante, que en esta serie de HBO Max, vendría representando a Sancho Panza y representan una mancuerna entrañable para los televidentes.

Cuáles son las nominaciones al Emmy 2026 de A Knight of the Seven Kingdoms y cómo ver todos los capítulos

En total, A Knight of the Seven Kingdoms, se ganó 9 nominaciones a los Premios Emmy 2026, cifra que resulta alucinante para ser una producción relativamente nueva y que apenas tiene una temporada. Las categorías en las que fue reconocida esta serie que se puede ver a través del catálogo de HBO Max que es comparada con Don Quijote y Sancho Panza, son:



Mejor Serie Dramática

Mejor Fotografía para una serie de media hora

Mejor Diseño de Producción para un programa narrativo

Mejor Vestuario de Fantasía o Ciencia Ficción

Mejor Peinado de Fantasía o Ciencia Ficción

Mejor Música de Cabecera

Mejor Edición de Sonido

Mejores Efectos Visuales en un episodio

Mejor Actuación de Dobles / Acrobacias

La serie de A Knight of the Seven Kingdoms ganó 9 nominaciones a los Premios Emmy 2026|HBO Max

La producción de "Un caballero de los siete reinos", cuenta con la dirección de Owen Harris y Sarah Adina, que estuvieron a cargo de tres episodios respectivamente para HBO Max. Además, en el equipo también intervino Andrea Harkin. Está protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol Ansell, que conforman a la dupla de Duncan y Egg que tanto ha recordado a Don Quijote y Sancho Panza.